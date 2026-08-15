Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldular: 3 ölü 11 yaralı

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldular: 3 ölü 11 yaralı

Diyarbakır’da katliam gibi kaza meydena geldi. Lice ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu içerisinde bulunan yolcular çığlık çığlığa kaldı. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi öldü. 11 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
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Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldular: 3 ölü 11 yaralı - Resim: 1

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde minibüsün yol kenarına devrildiği kazada 3 kişi öldü, 3’ü ağır, 11 kişi de yaralandı.

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Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldular: 3 ölü 11 yaralı - Resim: 2

Lice-Kulp kara yolu kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

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Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldular: 3 ölü 11 yaralı - Resim: 3

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 41 AFM 446 plakalı minibüs, yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

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Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldular: 3 ölü 11 yaralı - Resim: 4

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

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Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldular: 3 ölü 11 yaralı - Resim: 5

Tedaviye alınan yaralılardan 1’i daha kurtarılamadı. Ölen 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldular: 3 ölü 11 yaralı - Resim: 6

Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldular: 3 ölü 11 yaralı - Resim: 7
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Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldular: 3 ölü 11 yaralı - Resim: 8
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Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldular: 3 ölü 11 yaralı - Resim: 9
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Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldular: 3 ölü 11 yaralı - Resim: 10
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Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldular: 3 ölü 11 yaralı - Resim: 11
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