Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar

Bunaltıcı bir hava var ve bir an önce akşam olmasını istiyoruz. Akşam olunca Sur ilçesine geliyoruz. Burada Hevsel Bahçeleri var, çok serin. Sanki tüm Diyarbakırlılar buraya gelmiş. Burada biraz daha rüzgar esiyor" dedi.