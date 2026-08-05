Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar

Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar

Diyarbakır’da 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar hayatı felç etti. Motokuryelerin hortumla, çocukların fıskiyelerle serinlediği kentte, akşam saatlerinde vatandaşlar tarihi Sur ilçesine ve Hevsel Bahçeleri'ne akın etti.

Kaynak: DHA
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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar - Resim: 1

Diyarbakır’da 40 dereceyi aşan sıcaklıkta bir motokurye hortumla serinlerken, çocuklar ise çeşme ve fıskiyelerin altında eğlendi. Sur'daki Hazreti Süleyman Yerleşkesi ise akşam saatlerinde serinlemek isteyenlerle doldu.

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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar - Resim: 2

Kentte etkisini artıran sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği kentte Bağlar ilçesinde sıcaktan bunalan bir motokurye, iş yerinin önünde hortumla üzerine su tutularak serinledi.

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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar - Resim: 3

Çermik ilçesine bağlı kırsal Kırmatepe Mahallesi'nde de köylüler, ağaca bağladıkları hortumdan akan suyun altında serinlerken; Bismil ilçesinde çocuklar parkta bulunan çeşmeden akan suyla eğlendi.

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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar - Resim: 4

Yenişehir ilçesinde ise akşam saatlerinde çocuklar parklardaki fıskiyelerin altına girerek sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar - Resim: 5

Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Yerleşkesi de serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar - Resim: 6

Sıcaklar nedeniyle bir an önce akşamın gelmesini istediklerini söyleyen Elif Tekin (18), "Gündüz Diyarbakır'da hava 40 ile 45 derece arası oluyor. Biz de çalışıyoruz ve çok yoruluyoruz.

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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar - Resim: 7

Bunaltıcı bir hava var ve bir an önce akşam olmasını istiyoruz. Akşam olunca Sur ilçesine geliyoruz. Burada Hevsel Bahçeleri var, çok serin. Sanki tüm Diyarbakırlılar buraya gelmiş. Burada biraz daha rüzgar esiyor" dedi.

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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar - Resim: 8
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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar - Resim: 9
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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar - Resim: 10
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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar - Resim: 11
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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 40’ı gösterdi: Soluğu orada aldılar - Resim: 12
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