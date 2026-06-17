Diyarbakır karpuzunda dolu şoku: Hasat 20 gün gecikti, bu yıl sofralara geç gelecek

"Normal şartlarda dönüm başı 10-12 ton karpuz alıyoruz. Ama bu sene 8-12 arası alma ihtimalimiz var. Şu an amacımız; tonaj değil de kalitedir. Şu an Adana şartlarında 14 ile 15 lira arasında fiyat rekoltesi var. Ama yarın öbür gün ne olacağını bilemiyoruz. Maliyetimiz de maalesef çok yükseldi. Gübreleme, ilaçlama, mazot ve işçilik konusunda çok fazla maliyet bulunmaktadır. Ayrıca günlük 10-15 işçi, sabah erkenden gelip, öğlen 14.00 gibi paydos ediyorlar. 6 Nisan'dan bu yana her gün devam etmektedir" diye konuştu.