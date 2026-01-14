Gazeteci Müyesser Yıldız, kendi internet sitesinde Diyanet'e ait bir lojmanın Diyanet Başkanlık Müşavirliği kadrosuna atanan bir Kur'an kursu öğreticisinin eşine tahsis edildiğini yazdı. Yıldız yazısında tahsis edilen lojmana 7 yıldır kira ödenmediğini de belirtti.

Yıldız'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Mart 2022’de bu camiye bir müezzin atanır. Öğreticiye verilen lojmanın kendisine tahsis edilmesi için girişimde bulunduğunda ise şunu tespit eder:

2021’de Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sözlü talimatıyla bu lojman Bilgi Yönetim Sisteminden düşürülmüş, bir anlamda buharlaştırılmıştır. Ama Kur’an Kursu Öğreticisine, “Artık böyle bir lojman yok.” denilerek bildirimde bulunulmamış, yani burasını boşaltması istenmemiştir.

Müezzin, araştırmasını derinleştirdiğinde de; bu işlemi yaptıran ve yakın zamanda Diyanet İşleri Başkanının değişmesinden sonra görevden alınıp Başkanlık Müşavirliği kadrosuna atanan, dönemin o genel müdürlük yetkilisinin, buharlaşan bu lojmanın tahsis edildiği Kur’an Kursu Öğreticisinin eşi olduğunu öğrenir.

Bir başka detay; Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetmeliği’nde, cami görevlisi olmayan ama lojmanda oturanların belli bir miktarda kira bedeli ödemesi öngörülürken, onların 7 yıldır tek kuruş ödemediği ortaya çıkar.

Ez cümle, tüm bu iddialara göre; bir Diyanet yöneticisi ile Kur’an Kursu Öğreticisi eşi, yıllardır “olmayan” bir lojmanda hem haksız hem hukuksuz şekilde oturmaktadır.

Müezzin, durumu cami imamına ve ilçe müftüsüne bildirip hukuksuzluğun ortadan kaldırılması amacıyla gerekli işlemleri yapmak için izin ister. Evvela Kur’an Kursu Öğreticisinin eşi olan Diyanet yetkilisi ile görüşmesi önerilir. O da görüşüp, lojmanı boşaltmalarını, aksi halde dava açacağını ve 4 yıllık maddi kayıplarının tanzim edilmeyesini isteyeceğini söyler. Diyanet yetkilisi, “Buradan ayrılmayacağım. İstediğini yap.” karşılığını verir.

Bunun üzerine geçtiğimiz Kasım’da önce İlçe Müftüsü M.O.’ya dilekçeyle başvurup; kayıtlardan düşülmüş olan lojmanın yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı sistemine işlenmesini ve öğreticinin tahliye edilerek, lojmanın kendisine tahsisini talep eder.

Ancak Müftülükten 1 ay sonra, “Talebinizin müsbet değerlendirilmesi cihetine gidilememiştir.” cevabı gelir. Bu defa da CİMER’e yazıp durumu detaylı şekilde anlatır ve “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndeki saygınlığına leke düşürecek bu durumun adliye boyutuna taşınmadan halledilmesini Sayın Cumhurbaşkanı’nın zat-ı devletlerinden istirham ederim.” der.