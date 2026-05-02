Kurban ibadetinde doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Kesim yerine sadece bağış yapmak yeterli mi? Kurban kanı alna sürülür mü? Anadolu’da kuşaktan kuşağa aktarılan ancak dinen aslı olmayan pek çok uygulama, Diyanet kaynaklı bilgilerle mercek altına alındı.
Diyanet açıkladı: İşte kurban ibadetinde sıkça yapılan 10 yanlış
Diyanet İşleri Başkanlığı, “10 soruda kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar” rehberini yayınladı.
KURBAN İBADETİNDE ŞEKİL VE ÖZ: SADECE BAĞIŞ YETERLİ Mİ?
Kurban ibadetiyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri, kesim yapmadan sadece bedelini bağışlamanın yeterli olup olmadığı. Yayınlanan bilgilerde; kurbanın usulüne uygun kesilmesi olduğu vurgulanıyor.
Kesim gerçekleşmeksizin yapılan sadaka veya bağışlar "kurban" ibadeti yerine geçmiyor. Ayrıca, bir kurban hissesine birden fazla kişinin ortak olması ibadeti geçersiz kılıyor; her hisse yalnızca bir kişi adına niyet edilebiliyor.
TOPLUMSAL YANILGILAR: KADINLAR KESEBİLİR, HİSSEDAR SAYISI TEK OLMAK ZORUNDA DEĞİL
Halk arasında "kadınların kurban kesemeyeceği" veya "büyükbaş kurbanlıklarda hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği" yönündeki inanışların yanlış olduğu belirtildi. Kesme becerisine sahip her Müslüman (kadın veya erkek) kurban kesebileceği gibi, büyükbaş bir hayvana 7 kişiye kadar (tekli veya çiftli sayı fark etmeksizin) ortak olunabiliyor.
KESİLEN ETİN DAĞITIMI VE "KAN SÜRME" GELENEĞİ
Kurban etinin mutlaka "yedi fakire" dağıtılması gerektiği anlayışının da bir zorunluluk değil, bir tavsiye olduğu hatırlatıldı. Kişi kurbanının bir kısmını ihtiyaç sahiplerine, bir kısmını akrabalarına ayırıp kalanını kendi evi için kullanabiliyor. Öte yandan, kurban kanının alna veya araç lastiklerine sürülmesi gibi uygulamaların İslam'da yerinin olmadığı, bu inancın tamamen yanlış olduğu ifade edildi.
ÖZEL DURUMLAR: YOLCULUK, ÖLÜ KURBANI VE ADAK ŞARTLARI
Yolculuk (seferi) halinde olanların kestiği kurbanların geçerli olduğu, "misafirin kurbanı olmaz" algısının yanlış olduğu bildirildi. Ayrıca;
Ölü Kurbanı: İslam'da müstakil bir "kabir veya ölü kurbanı" türü bulunmuyor. Ölenin vasiyeti yoksa adına kurban kesilmesi gerekmiyor.
Hz. Peygamber Adına Hisse: İnsanların bir araya gelerek topluca Hz. Muhammed adına kurban hissesine girmeleri şeklinde bir uygulama İslam'da mevcut değil.
Yaş ve Vasıf Şartı: Adak, akika ve şükür kurbanlarının da tıpkı bayram kurbanı gibi aynı yaş ve sağlık vasıflarını taşıması şart koşuluyor.
