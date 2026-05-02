Diyanet açıkladı: İşte kurban ibadetinde sıkça yapılan 10 yanlış

KESİLEN ETİN DAĞITIMI VE "KAN SÜRME" GELENEĞİ

Kurban etinin mutlaka "yedi fakire" dağıtılması gerektiği anlayışının da bir zorunluluk değil, bir tavsiye olduğu hatırlatıldı. Kişi kurbanının bir kısmını ihtiyaç sahiplerine, bir kısmını akrabalarına ayırıp kalanını kendi evi için kullanabiliyor. Öte yandan, kurban kanının alna veya araç lastiklerine sürülmesi gibi uygulamaların İslam'da yerinin olmadığı, bu inancın tamamen yanlış olduğu ifade edildi.