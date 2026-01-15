HalkTV'de yer alan habere göre, CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve yurttaşların oyuyla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması, bugün (15 Ocak) saat 11.00'de İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısındaki duruşma salonlarında yapılacak.

İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasının iptal edilmesinin yankıları devam ederken, iptal kararının çıktığı 18 Mart 2025 tarihli İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu toplantısında yaşananlar da ortaya çıktı.

KARARDAN BİR AY SONRA

Toplantıda alınan 'diplomanın iptal edilmesi' kararına ilişkin tutanaklar, "Yönetim Kurulu Toplantıya Katılım İmza Tutanağı" başlığıyla mahkemeye gönderildi. Mahkemeye ulaşan tutanaklara göre bazı akademisyenlerin toplantıya katılmadığı ortaya çıktı.

Üniversite yönetimi tarafından mahkemeye gönderilen tutanakta imza bulunmaması dikkat çekerken, tutanakların, iptal kararından bir ay sonra düzenlendiği anlaşıldı.

TOPLANTIYA KATILMAMIŞLAR

18 Mart 2025 tarihli ve 61 sayılı toplantıya ait tutanaklarda, özellikle diplomanın iptalinin görüşüldüğü 3'üncü gündem maddesi sırasındaki katılımcı durumu dikkat çekti.

Dosyaya giren belgelere göre, kurulun bazı üyelerinin, toplantının genelinde veya sadece diploma iptalinin görüşüldüğü 3'üncü madde esnasında salonda bulunmadığı kayıtlara geçti.

Tutanakta yer alan şerhlere göre, ilgili madde görüşülürken toplantıda bulunmayan üyeler şöyle:

Prof. Dr. Muharrem Hafız (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü) - Gündemin 3. maddesinin görüşülmesi esnasında toplantıda bulunmamıştır.

Prof. Dr. Selçuk Daşdemir (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü) - Gündemin 3. maddesinin görüşülmesi esnasında toplantıda bulunmamıştır.

Prof. Dr. Sema Sırma Ekmekçi (Sağlık Bilimleri Enstitüsü) - Gündemin 3. maddesinin görüşülmesi esnasında toplantıda bulunmamıştır.