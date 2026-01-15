Aydın’ın Efeler ilçesinde görev yapan trafik polisi F.Ç’nin yaya devriye olarak görevlendirilmesine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Söz konusu görevlendirmenin, amirler tarafından cezalandırma amacı taşıdığı yönündeki iddialar kamuoyunda rahatsızlık yarattı.

Polis memuru F.Ç’nin avukatı Kübra Hergül, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin uzun süredir mobbinge maruz kaldığını öne sürdü.

Avukat Hergül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkilim polis memuru F.C’nin mobbing nedeniyle tayininin hukuka aykırı şekilde başka bir şubeye çıkarılması nedeniyle açtığımız idari işlemin iptali davasında yürütmenin durdurulması kararı verilmiş ve Müvekkilim yargı kararıyla branşı olan Trafik Şube Müdürlüğüne tekrar tayin edilmiştir. Ancak tayin edildiği günden bu güne mobbingin şiddeti daha da artmış tarafımızca başka yasal yollara da başvurmak zorunda kalınmıştır.”

Hergül, yaya devriye görevlendirmesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, “Aydın ilinde yaya devriye olarak görevlendirilen trafik branşlı tek polis memuru F.Ç’dir” dedi.

Açıklamada, görev koşullarına ilişkin şu iddialar da yer aldı:

“Müvekkilime son tahlilde ne bir tablet ne de bir ceza makbuzu verilmiştir. Israrlar üzerine bu akşamüstü ceza tutanağı zimmetlenmiştir. Mevzuat gereği 4 saat çalışıp 4 saat istirahat kullanması gereken Müvekkilime önce 9 saat çalışma görevi akabinde 8 saat çalışma görevi tebliğ edilmiştir. Müvekkilim yağmur çamur demeden üniforma dahi teslim edilmeden yalnızca trafik ibareli yelekle görevini en iyi şekilde ifa etmeye çalışmaktadır.”

"TÜRK POLİS TEŞKİLATINDAKİ İNTİHAR VAKALARI HEPİMİZİN MALUMUDUR"

Avukat Hergül, açıklamasının devamında polis teşkilatındaki çalışma koşullarına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türk polis teşkilatındaki intihar vakaları hepimizin malumudur. Onurlu hiçbir Türk polisine reva görülmeyecek bu hususun tamamen yok olması için gerekli her türlü tedbir alınmalı, polis memurlarının hak ettikleri insani çalışma koşulları sağlanmalıdır.”

"MÜVEKKİLİM BU HUKUKSUZLUĞUN KARŞISINDA SONUNA KADAR DURACAK"

Hergül, müvekkiliyle birlikte hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Müvekkilim F.Ç ve bendeniz Kübra Hergül de bu hukuksuzluğun karşısında sonuna kadar duracak ve bu ülkede hala hukukun olduğuna dair inancı diri tutacaktır” ifadelerini kullandı.