İtalya Serie A'da küme düşme tehlikesi yaşayan Cagliari evinde Atalanta'yı mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

CAGLIARI PAUL MENDY İLE İLK 8 DAKİKADA 2-0 ÖNE GEÇTİ

Taraftarınıın önünde maça hızlı başlayan Cagliari Paul Mendy'nin ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 8'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Paul Mendy farkı ikiye çıkararak Atalanta'ya büyük şok yaşattı.

SCAMMACCA ÜST ÜSTE AĞLARI HAVALANDIRARAK EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Raffaele Palladino'nun ekibi Cagliari karşısında kısa sürede yediği gollerin şokunu atlattıktan sonra rakip kalede büyük baskı kurdu. İlk yarının sonlarına doğru girilirken sahneye bu kez üst üste iki kez ağları havalandıran Gianluca Scamacca çıktı.

İtalyan golcü 40'ıncı dakikada farkı bire indirdikten sonra devreye girilirken skora eşitliği getirdi.

BORRELLI İKİNCİ YARININ TEK GOLÜNÜ KAYDETTİ

İlk yarının sonunda skor üstünlüğünü kaybeden Cagliari buna rağmen ikinci yarıya hızlı başlayarak 47'de Gennaro Borrelli'nin golüyle ile yeniden öne geçti. Son düdüğe kadar nefes kesen mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Cagliari sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

CAGLIARI KÜME HATTIYLA FARKI AÇTI

Puanını 36'ya yükselten Cagliari 4 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki farkı da 8 puana çıkararak rahatladı. Atalanta ise 54 puanda kalarak Avrupa hedefinde büyük yara aldı.

SEMİH KILIÇSOY ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ MAÇTA DA SÜRE ALAMADI

Karşılaşmada bir başka dikkat çeken detay ise Cagliari'de kiralık olarak forma giyen milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un 90 dakika boyunca yedek kulübesinde beklemesi oldu. Semih Kılıçsoy böylelikle Cagliari'nin oynadığı üst üste üçüncü Serie A maçında da süre alamadı.