Devletin Limak, Kolin, Cengiz gruplarının ortak şirketiyle (ATG A.Ş) yaptığı anlaşmada verdiği yolcu garantileri, 5 yıl daha devam edecek. Garanti yolcu sayılarının aşılmadığı bir senaryoda TCDD’nin ATG A.Ş’ye, 2026 yılından 2030 sonuna kadar yaklaşık 88,5 milyon dolarlık garanti ödeme yükümlülüğü bulunuyor.

Bu hesaplamaya göre, Ankara YHT Garı’nın açıldığı 2016’dan, garanti süresinin sona ereceği 2030’a kadar devletten, Limak, Kolin ve Cengiz’in ortak şirketine 188 milyon 36 bin 2 dolar para çıkacağı anlamına geliyor.

NE KADAR YOLCU GARANTİSİ VERİLDİ

1. ve 2. yıl: 2 milyon, 3. ve 4. yıllar: 5 milyon, 5, 6, 7, 8. yıllar: 8 milyon, 9, 10, 11, 12, 13, 14. yıllar: 10 milyon. Yani toplamda garanti edilen yolcu sayısı 106 milyon...

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Ankara YHT Garı çıkışlı yolcu başına 1,5 ABD doları + KDV, her yıl mayıs ayında döviz satış kuru karşılığı ödeniyor. Eğer yolcu sayısı aşılırsa, aşan kısım için yolcu başına ödenen 1,5 doların üçte biri artı KDV ödenecek.

NE KADAR ÖDEME YAPILDI?

106 milyon yolcu garantisi verilen sözleşmede devlet Limak, Kolin ve Cengiz ortaklığına 99,5 milyon dolar ödeme yaptı. 2030 sonuna kadar devletin kasasından yaklaşık 88,5 milyon dolar daha çıkması bekleniyor.