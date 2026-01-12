Yapay zeka teknolojisi son yıllarda gelişmiş ülkelerin ciddi yatırımlar yaptığı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Gelişen teknoloji çok sayıda iş kolunda insanlığa katkı sağlayacağı ve devletlerin bu teknolojiler sayesinde gelişmişlik seviyelerinin artıracağı öngörülüyor.

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık da bütçe görüşmelerinde hükümete yapay zeka alanında önerilerde bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı kararı ile hem Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kurulduğunu beyan eden bir paylaşım yaptı.

Kısacık, yaptığı açıklamada:

"Şu anda dünyada ülkelerin gelişmişlik sıralamasını ve refahını etkileyecek temel gündem Yapay Zeka. Bir çok ülke yıllar öncesinden Yapay Zeka konusunda altyapı kurmaya başladı.

Buna rağmen Türkiye'de Yapay Zeka çalışmalarını koordine edecek bir kurum bulunmuyordu.

Dünyada ana gündem olan Yapay Zeka çalışmalarına çatı olacak ve sahiplik yapacak bir kurumun ülkemizde kurulması önerisini hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Cevdet Yılmaz'a hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fatih Kacır'a Aralık ayı içerisindeki bütçe görüşmelerinde bildirmiştik.

Önerilerimiz sonucunda Cumhurbaşkanlığı kararı ile hem Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kuruldu" ifadelerini kullandı.