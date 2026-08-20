Dev zincir market Türkiye'ye mi geliyor? İki ilimizin ismi geçiyor

Lidl veya bağlı bulunduğu Schwarz Group tarafından Türkiye’de yatırım yapılacağı, mağaza ağı oluşturulacağı ya da eylül ayında İstanbul ve Ankara’da faaliyet başlayacağına ilişkin kamuoyuna açıklanmış herhangi bir resmi plan veya takvim bulunmuyor. şirket tarafından da böyle bir duyuru yapılmadı.