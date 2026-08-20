Yeniçağ Gazetesi
20 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Dev zincir market Türkiye'ye mi geliyor? İki ilimizin ismi geçiyor

Dev zincir market Türkiye'ye mi geliyor? İki ilimizin ismi geçiyor

Almanya merkezli indirim market zinciri Lidl’ın Türkiye pazarına gireceği yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dev zincir market Türkiye'ye mi geliyor? İki ilimizin ismi geçiyor - Resim: 1

İSTANBUL VE ANKARA İDDİASI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, şirketin eylül ayında İstanbul ve Ankara’yı pilot bölgeler olarak belirlediği, ilk mağazalarını da bu iki kentte açacağı öne sürüldü.

1 8
Dev zincir market Türkiye'ye mi geliyor? İki ilimizin ismi geçiyor - Resim: 2

Uygun fiyat politikası ve geniş ürün çeşitliliğiyle tanınan Lidl’ın Türkiye’ye gelmesi halinde zincir marketler arasındaki rekabetin daha da kızışacağı yorumları yapıldı.

2 8
Dev zincir market Türkiye'ye mi geliyor? İki ilimizin ismi geçiyor - Resim: 3

ŞİRKETTEN YAPILAN RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Ancak sosyal medyada yayılan iddiaları destekleyen herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

3 8
Dev zincir market Türkiye'ye mi geliyor? İki ilimizin ismi geçiyor - Resim: 4

Lidl veya bağlı bulunduğu Schwarz Group tarafından Türkiye’de yatırım yapılacağı, mağaza ağı oluşturulacağı ya da eylül ayında İstanbul ve Ankara’da faaliyet başlayacağına ilişkin kamuoyuna açıklanmış herhangi bir resmi plan veya takvim bulunmuyor. şirket tarafından da böyle bir duyuru yapılmadı.

4 8
Dev zincir market Türkiye'ye mi geliyor? İki ilimizin ismi geçiyor - Resim: 5

Bu nedenle “Lidl Türkiye’ye geliyor” iddiası şu aşamada doğrulanmış bir bilgi olarak değerlendirilmiyor.

5 8
Dev zincir market Türkiye'ye mi geliyor? İki ilimizin ismi geçiyor - Resim: 6

LIDL HANGİ ÜLKENİN?

Lidl, Almanya merkezli Schwarz Group bünyesinde faaliyet gösteriyor.

6 8
Dev zincir market Türkiye'ye mi geliyor? İki ilimizin ismi geçiyor - Resim: 7

Avrupa’nın en büyük indirim market zincirlerinden biri olan şirket; gıda, kişisel bakım ve temel tüketim ürünlerinde düşük fiyat odaklı satış modeliyle tanınıyor.

7 8
Dev zincir market Türkiye'ye mi geliyor? İki ilimizin ismi geçiyor - Resim: 8

Marka, Avrupa’daki yaygın mağaza ağı nedeniyle Türkiye’den Avrupa’ya seyahat edenler ve yurt dışında yaşayan Türkler tarafından da yakından biliniyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro