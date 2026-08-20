Dev zincir market Türkiye'ye mi geliyor? İki ilimizin ismi geçiyor

İSTANBUL VE ANKARA İDDİASI
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, şirketin eylül ayında İstanbul ve Ankara’yı pilot bölgeler olarak belirlediği, ilk mağazalarını da bu iki kentte açacağı öne sürüldü.
İSTANBUL VE ANKARA İDDİASI
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, şirketin eylül ayında İstanbul ve Ankara’yı pilot bölgeler olarak belirlediği, ilk mağazalarını da bu iki kentte açacağı öne sürüldü.
Uygun fiyat politikası ve geniş ürün çeşitliliğiyle tanınan Lidl’ın Türkiye’ye gelmesi halinde zincir marketler arasındaki rekabetin daha da kızışacağı yorumları yapıldı.
ŞİRKETTEN YAPILAN RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK
Ancak sosyal medyada yayılan iddiaları destekleyen herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.
Lidl veya bağlı bulunduğu Schwarz Group tarafından Türkiye’de yatırım yapılacağı, mağaza ağı oluşturulacağı ya da eylül ayında İstanbul ve Ankara’da faaliyet başlayacağına ilişkin kamuoyuna açıklanmış herhangi bir resmi plan veya takvim bulunmuyor. şirket tarafından da böyle bir duyuru yapılmadı.
Bu nedenle “Lidl Türkiye’ye geliyor” iddiası şu aşamada doğrulanmış bir bilgi olarak değerlendirilmiyor.
LIDL HANGİ ÜLKENİN?
Lidl, Almanya merkezli Schwarz Group bünyesinde faaliyet gösteriyor.
Avrupa’nın en büyük indirim market zincirlerinden biri olan şirket; gıda, kişisel bakım ve temel tüketim ürünlerinde düşük fiyat odaklı satış modeliyle tanınıyor.
Marka, Avrupa’daki yaygın mağaza ağı nedeniyle Türkiye’den Avrupa’ya seyahat edenler ve yurt dışında yaşayan Türkler tarafından da yakından biliniyor.