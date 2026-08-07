Dev hasat başladı: Kilosu 50 TL'den satılıyor

Üretici Ekrem Orman, uzun zamandır baba mesleği olan domates yetiştiriciliği işini yaptıklarını ve babası vefat ettikten sonra sürdürmeye devam ettiğini belirterek, "Ayaş domatesinin diğer domateslerden lezzet farkı var. Görünümü farklıdır, daha suludur. Aroması diğerlerine göre çok farklıdır. Diğer domateslere göre ekşi bir tadı vardır. Kabuğu incedir" diye konuştu.