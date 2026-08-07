Kendine has ekşimsi tadı, ince kabuğu ve buram buram kokusuyla herkesin bayıldığı tescilli Ayaş domatesinde ilk ürünler toplandı. Piyasada sahtelerine karşı uyarıda bulunan üreticiler, gerçek Ayaş domatesinin yetiştiği özel tarih aralığını duyurdu.
Dev hasat başladı: Kilosu 50 TL'den satılıyor
Ankara'nın coğrafi işaret tescilli Ayaş domatesinde hasat sezonu açıldı. Kilosu 50 TL'den tarlada satışa sunulan tescilli ürün, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, üreticiler piyasadaki sahte ürünlere karşı uyarıda bulundu.Kaynak: Diğer
Ankara'nın coğrafi işaret tescili alan Ayaş domatesinde hasat sezonu başladı. Yol kenarında bulunan tarlalara gelen müşteriler, domatesleri toplayıp sofralarıyla buluşturuyor.
Türk Patent ve Marka Kurumu tescilini 2022 yılında alan Ayaş domatesi, yaz döneminin sonuna yaklaşılırken olgunlaşıp toplanmaya başlandı. Kendine has iklimi ve toprak özellikleriyle dikkat çeken bu domatesler, gerek pazar yerlerinde gerekse doğrudan tarlada alıcılarıyla buluşuyor.
Ayaş'ta yıllardır sürdürülen uygulama kapsamında vatandaşlar, Beypazarı yolu üzerindeki tarlalara gelerek domateslerini kendi elleriyle topluyor. Üreticiler tarafından verilen poşetlere doldurulan ürünler tartılarak satışa sunulurken, ziyaretçiler domatesleri dalından koparıp tadına bakma fırsatını da yakalıyor.
Üretici Ekrem Orman, uzun zamandır baba mesleği olan domates yetiştiriciliği işini yaptıklarını ve babası vefat ettikten sonra sürdürmeye devam ettiğini belirterek, "Ayaş domatesinin diğer domateslerden lezzet farkı var. Görünümü farklıdır, daha suludur. Aroması diğerlerine göre çok farklıdır. Diğer domateslere göre ekşi bir tadı vardır. Kabuğu incedir" diye konuştu.
Geçen yıla göre bu sezonu değerlendiren Ekrem Orman, "Bu sene bahar aylarında yoğun yağış aldık. Biraz da serin gitti. O yüzden hasat birazcık geri attı. Yağışlardan dolayı hafif hastalık da var ama yine de iyi, şükür" diye konuştu.
Yaklaşık 5 dönüm yere salatalık, karpuz, kavun ve biber çeşitleri ektiğini söyleyen Orman, "Şu anda ektiğimiz 8 dönüm civarında domates var. Dönüme 5 ton civarında rekolte bekliyoruz. Şu an için kilosu 50 lira civarında. İleriki tarihte ne olur bilemem. Genelde düşüyor" şeklinde konuştu.
Posta'da yer alan habere göre, Ekrem Orman, yıllardır uyguladıkları sistemle vatandaşların doğrudan tarlaya gelerek kendi domateslerini topladığını dile getirerek, "Yol kenarında zaten tarlamız. Arabalarla geliyorlar. Çoluk çocuk herkes iniyor. Poşet veriyoruz, topluyorlar. Çıkışta tartıyoruz, alıp gidiyorlar. Toplarken herkes yiyebiliyor, tadına bakıyor. Gelenler de memnun, biz de gelenlerden memnunuz" açıklamasında bulundu.
Piyasada yılın büyük bölümünde ‘Ayaş domatesi’ adıyla satış yapıldığını belirten Orman, gerçek Ayaş domatesinin yalnızca ağustos başı ile ekim ortası arasındaki dönemde yetiştiğini söyledi. Sezon dışında bu isimle satılan ürünlerin Ayaş domatesi olmadığını ifade eden Orman, gerçek ürünün tadı ve görünümüyle kolayca ayırt edilebildiğini dile getirerek vatandaşları uyardı.
Tarladan alışveriş yapan vatandaş Eyüphan Orkoç ürünlerin tazeliğine dikkati çekerek, "Her geçtiğimizde alıyoruz. Ürünler taze, yeni toplanmış oluyor. Pazara gelene kadar yarı yarıya çürüyor. Burada toplar toplamaz alıyoruz. Kokusu, içi falan çok güzel. Burada olgunlaşmış malı topluyorlar. Olmamış malı toplamıyorlar, satmıyorlar." dedi.
Daha önce ailesiyle birlikte tarlaya gelerek domates topladığını söyleyen Orkoç, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Buradan topladığımız domatesi, biberi arabaya koyduğumuz zaman arabanın içinde ayrı bir koku oluyor. Çok güzel kokuyor." diye konuştu.