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Morgan Stanley stratejistleri, küresel piyasalarda risk iştahının güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gitmemesi durumunda dolar üzerinde aşağı yönlü baskının artabileceğini değerlendirdi.

Kurum, önümüzdeki aylarda doların değer kaybedebileceğine işaret ederken, faiz politikalarının para birimleri üzerindeki etkisine dikkat çekti.

RİSK DOLAR ÜZERİNDE BASKI YARATABİLİR

Morgan Stanley stratejistleri, ABD faizlerinde yeni bir yükseliş görülmeyen ortamda piyasalardaki pozitif risk algısının dolar açısından olumsuz bir tablo oluşturabileceğini ifade etti.

Buna karşılık ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruması ve faizlerin diğer büyük ekonomilere kıyasla daha fazla yükselmesi halinde görünümün dolar lehine değişebileceği ifade edildi.

MERKEZ BANKALARININ KARARLARI TAKİP EDİLİYOR

Morgan Stanley değerlendirmesinde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu ay faiz artırmasının beklendiğini hatırlattı.

Stratejistler, diğer merkez bankalarının adımlarıyla faiz farklarının daralmasının ve risk iştahındaki toparlanmanın dolar üzerindeki baskıyı artırabileceğini ifade etti.

DOLAR İÇİN TAHMİN

Piyasalarda doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi (DXY), yüzde 0,2 düşüşle 99,921 seviyesine düştü.

Morgan Stanley, dolar endeksinin önümüzdeki dönemde 94,000 seviyesine kadar düşebileceğini tahmin ediyor.