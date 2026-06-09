OLAYLAR

53 - Roma İmparatoru Neron, üvey kızkardeşi İmparatoriçe Claudia Octavia ile evlendi.

68 - Roma İmparatoru Neron intihar etti.

1617 - Sultan I. Ahmet tarafından İstanbul'da adıyla anılan meydanda 1609-1616 yılları arasında Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.

1660 - Saint-Jean-de-Luz'da XIV. Louis ile Marie Therese evlendi.

1815 - Viyana Kongresi sona erdi.

1910 - Seda-i Millet gazetesi Başyazarı Ahmet Samim, İstanbul'da öldürüldü.

1921 - İstiklal Savaşı'nda kullanılacak cephanenin, İnebolu'dan karaya çıkartılmaya ve cepheye götürülmeye başlanması.

1922 - Åland Bölgesel Meclisi, Mariehamn'daki ilk genel kurulu için toplandı; bugün Åland Özerklik Günü olarak kutlanıyor.

1928 - Avustralyalı pilot Charles Kingsford Smith, uçağıyla ilk kez Büyük Okyanus'u aştı.

1940 - II. Dünya Savaşı, Norveç resmen Almanya'ya teslim oldu.

1942 - Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri birinci oldu.

1950 - Adnan Menderes, Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi.

1955 - Türk bayrağını yırtmaktan sanık 4 Amerikalı, yapılan yargılamada beraat etti.

1959 - Nükleer silah taşıyan ilk denizaltı USS George Washington, denize indirildi.

1980 - Altı ay içinde sekizinci kez devalüasyon yapıldı; Türk lirasının değeri yüzde 5,5-8,8 arasında düşürüldü.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): İskenderun'da sol görüşlü militan Ali Aktaş (Ağtaş), evinde eşi ve çocuklarıyla yatmakta olan sağ görüşlü birini dışarı çıkarmak için evin önünde silah sıktı, beklediği kişiyi dışarı çıktığı an ateş açarak öldürdü.

1997 - Malta Hava Yolları’na ait Valetta-İstanbul seferini yapan uçak, İsmail Beyazpınar ve Nusret Akmercan tarafından Köln’e kaçırıldı.

1999 - Yugoslavya ve NATO, Kosova'da Sırp birliklerinin geri çekilmesi anlaşmasını imzaladı. NATO, hava saldırılarını durdurdu ve 20 Haziran'da resmen sona erdirdi.

2004 - Almanya'nın Köln şehrinde bombalı saldırı gerçekleşti. 4'ü ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

2019 - Kazakistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Mevcut cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

DOĞUMLAR

1640 - I. Leopold, Habsburg Hanedanı üyesi ve Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1705)

1672 - Büyük Petro, Rus Çarı (ö. 1725)

1774 - Joseph von Hammer-Purgstall, Avusturyalı tarihçi, diplomat ve Doğu Bilimleri Uzmanı (ö. 1856)

1781 - George Stephenson, İngiliz makine mühendisi (ilk buharlı lokomotif olan "Rocket"i tasarlayan) (ö. 1848)

1810 - Otto Nicolai, Alman opera bestecisi ve orkestra şefi (ö. 1849)

1812 - Johann Gottfried Galle, Alman astronom (ö. 1910)

1891 - Cole Porter, Amerikalı besteci ve söz yazarı (ö. 1964)

1910 - Florencia Bécquer, İspanyol oyuncu (ö. 1994)

1911 - Maclyn McCarty, Amerikalı genetikçi (ö. 2005)

1915 - Les Paul, Amerikalı müzisyen (ö. 2009)

1915 - Selim Turan, Türk ressam ve heykeltıraş (ö. 1994)

1916 - Jurij Brezan, Alman yazar (ö. 2006)

1916 - Robert McNamara, ABD'nin Savunma Bakanı ve Dünya Bankası Başkanı (ö. 2009)

1917 - Eric Hobsbawm, İngiliz tarihçi ve yazar (ö. 2012)

1934 - Sevim Çağlayan, Türk sanat müziği sanatçısı ve aktris (ö. 2000)

1934 - Ülkü Erakalın, Türk yönetmen (ö. 2016)

1936 - Åke Lundqvist, İsveçli aktör (ö. 2021)

1936 - Jürgen Schmude, Alman politikacı (ö. 2025)

1939 - Ertan Anapa, Türk hafif müziği sanatçısı (ö. 1991)

1945 - Betty Mahmudi, Amerikalı yazar ve aktivist

1946 - James Kelman, İskoç yazar

1949 - Julian Bennett, İngiliz arkeolog (ö. 2025)

1952 - Bülent Ersoy, Türk musıkî sanatçısı

1951 - İsmail Nizamoğlu, Bulgar asıllı Türk güreşçi ve güreş antrenörü

1954 - Jad Fair, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen

1956 - Patricia Cornwell, Amerikan cinayet romanı yazarı

1958 - Ali Laricani, İranlı politikacı, asker ve İslami Şûra Meclisi başkanı (ö. 2026)

1961 - Michael J. Fox, Amerikalı oyuncu

1961 - Aaron Sorkin, Amerikalı senarist, yapımcı ve oyun yazarı

1963 - Johnny Depp, Amerikalı aktör, senarist, yönetmen, yapımcı ve müzisyen

1967 - Şoray Uzun, Türk sunucu, senarist, yönetmen ve oyuncu

1968 - Niki Bakogianni, Yunan yüksek atlamacı

1968 - Aleksandr Vladimiroviç Konovalov, Rus avukat ve siyasetçi

1973 - Ayşe Tolga, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1975 - Otto Addo, Alman asıllı Ganalı millî futbolcu

1976 - Sedat Artuç, Türk halterci

1976 - Costas Elia, Kıbrıslı futbolcu

1977 - Tuğba Ekinci, Türk pop müzik şarkıcısı

1978 - Matthew Bellamy, İngiliz vokalist

1978 - Miroslav Klose, Alman futbolcu

1978 - Zeki Kayahan Coşkun, Türk radyocu

1979 - Dario Dainelli, İtalyan Futbolcu

1980 - Navíd Akhavan, İran asıllı Alman sinema ve TV dizileri oyuncusu

1980 - Stacey Cash, Amerikalı pornografik film oyuncusu

1981 - Natalie Portman, İsrailli oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1982 - Christina Stürmer, Avusturyalı şarkıcı

1982 - Ozan Akbaba, Türk oyuncu

1983 - Alektra Blue, Amerikalı çıplak model ve pornografik film oyuncusu

1984 - Wesley Sneijder, Hollandalı futbolcu

1986 - Mërgim Mavraj, Alman futbolcu

1987 - Dominique Johnson, Amerikalı basketbol oyuncusu

1988 - Tigran Gevorg Martirosyan, Ermeni halterci

1988 - Sokratis Papastathopulos, Yunan millî futbolcu

1988 - Flaviana Matata, Tanzanyalı manken

1989 - Danilo Fernando Avelar, Brezilyalı futbolcu

1992 - Yannick Agnel, Fransız yüzücü

1992 - Dennis Appiah, Fransız futbolcu

1994 - Keisha Grey, Amerikan porno oyuncusu

1994 - Ognjen Ožegović, Sırp futbolcu

1994 - Viktor Fischer, Danimarkalı futbolcu

2001 - Xolo Maridueña, Amerikalı aktör

ÖLÜMLER

62 - Claudia Octavia, Roma İmparatoriçesi (d. 39-40)

68 - Neron, Roma İmparatoru (intihar) (d. 37)

373 - Efrem, Suriyeli Deakon, din öğretmeni, teolog ve yorumcu, Suriyaniler Babası (d. 306)

630 - Şahrbaraz, Sasani İmparatorluğu'nda General (d. ?)

1597 - José de Anchieta, İspanyol Cizvit misyoner (d. 1534)

1870 - Charles Dickens, İngiliz yazar (d. 1812)

1894 - Karl Friedrich Louis Dobermann, Alman köpek yetiştiricisi (d. 1834)

1910 - Ahmet Samim, Türk gazeteci ve yazar (d. 1884)

1926 - Sanford B. Dole, Hawaiili siyasetçi (d. 1844)

1927 - Victoria Woodhull, ABD vatandaşı siyasetçi, aktivist, yazar ve gazeteci (d. 1838)

1937 - Hüseyin Nurettin Özsu, Türk asker (d. 1879)

1946 - Ananda Mahidol, Siyam'daki Chakri Hanedanı'nın sekizinci kralı (d. 1925)

1954 - Arşak Çobanyan, Osmanlı Ermenisi kısa öykü yazarı, gazeteci, şair ve çevirmen (d. 1872)

1956 - Alfred Isaac Yahudi asıllı Alman Profesör (d. 1888)

1958 - Robert Donat, İngiliz aktör ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1905)

1959 - Adolf Windaus, Alman kimyager (d. 1876)

1961 - Camille Guérin, Fransız veteriner hekim, bakteriyolog ve immünolog (d. 1872)

1972 - Rudolf Belling, Alman heykeltıraş (d. 1886)

1974 - Miguel Angel Asturias, Guatemalalı yazar, diplomat ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1899)

1977 - Taha Carım, Türk diplomat ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi (d. 1914)

1989 - Reşid Behbudov, Azeri şarkıcı ve oyuncu (d. 1915)

1991 - Claudio Arrau, Şilili piyanist (d. 1903)

1992 - Ferec Fuda, Mısırlı yazar ve insan hakları aktivisti (d. 1945)

1994 - Jan Tinbergen, Hollandalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1903)

2005 - Arjan Adarov, Altay yazar (d. 1932)

2007 - Ousmane Sembène, Senegalli yazar, senarist ve yönetmen (d. 1920)

2011 - M. F. Husain, Hint ressam (d. 1915)

2011 - Josip Katalinski, Bosna-Hersek uyruklu futbolcu (d. 1948)

2011 - Tomoko Kawakami, Japon seslendirme sanatçısı (d. 1970)

2013 - Iain Banks, İskoç yazar (d. 1954)

2013 - Walter Jens, Alman filolog, yazar ve çevirmen oldu (d. 1923)

2014 - Rik Mayall, İngiliz aktör ve komedyeni (d. 1958)

2015 - James Last, Alman besteci ve orkestra şefi (d. 1929)

2015 - Pumpkinhead, Amerikalı rapçi (d. 1975)

2017 - Natig Aliyev, Azeri siyasetçi (d. 1947)

2017 - Andrzej Baturo, Polonyalı fotoğraf sanatçısı ve yönetici (d. 1940)

2017 - Doğan Heper, Türk gazeteci ve köşe yazarı (d. 1937)

2017 - Adam West, Amerikalı oyuncu (d. 1928)

2017 - Şenay Aybüke Yalçın, PKK tarafından öldürülen Türk öğretmen (d. 1994)

2018 - Fadil Vokrri, Arnavut asıllı Kosovalı futbolcu (d. 1960)

2019 - İbrahim Balaban, Türk ressam ve yazar (d. 1921)

2019 - Bushwick Bill, Jamaika asıllı Amerikalı rap müzisyeni (d. 1966)

2020 - Ayşegül Atik, Türk dizi oyuncusu ve tiyatrocu (d. 1948)

2020 - Perviz Ebutalib, İranlı futbolcu ve teknik direktör (d. 1942)

2020 - Ödön Földessy, Macar Olimpiyat atleti (d. 1929)

2022 - Matt Zimmerman, Kanadalı aktör (d. 1934)

2023 - Alain Touraine, Fransız sosyolog (d. 1925)

2025 - Ferdi Zeyrek, Türk mimar, siyasetçi ve eski Manisa Büyükşehir Belediye başkanı (d. 1977)

2025 - Frederick Forsyth, İngiliz polisiye ve gerilim yazarı (d. 1938)

2025 - Sly Stone, Amerikalı müzisyen (d. 1943)