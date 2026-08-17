Dev banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı

Dev Banka UBS'ten Ezber Bozan Altın Analizi!
Küresel piyasalar altın fiyatlarındaki dalgalanmayı yakından takip ederken İsviçre merkezli dev yatırım bankası UBS, yayımladığı son raporla altın yatırımcısının radarına girdi. Banka, düşüşlerin bir yapısal bozulma olmadığını vurguladı.
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Dev Banka UBS'ten Ezber Bozan Altın Analizi!
Altında Rekor Sonrası Sert Düzeltme Yaşandı
Yıl başında jeopolitik gerilimler ve yoğun yatırımcı ilgisiyle 5.500 doların üzerine çıkarak tarihi rekor kıran ons altın, ardından sert bir düzeltme sürecine girdi. Altın, son 10 yılın en çalkantılı çeyreklerinden birini geride bıraktı.
Temmuz Ayında Dip Seviyeler Test Edildi
Rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 25-30 civarında gerileyen ons altın, haziran ve temmuz aylarında 4.000 dolar sınırına kadar çekilerek yatırımcısına endişeli anlar yaşattı.
Ağustos İtibarıyla Fiyatlarda Son Durum
Spot altın, ağustos ayı itibarıyla ons başına 4.350 - 4.440 dolar bandında işlem görüyor. Temmuz dip seviyelerinden bir miktar toparlanma sağlansa da fiyatlar henüz tarihi zirvesinin oldukça altında seyrediyor.
UBS analizinde, 4.000 dolar seviyesine ve altı bantlara yaşanacak sarkmaların panik satışı yaratmaması gerektiği belirtildi. Banka, bu seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için ideal bir yeni pozisyon açma alanı sunduğunu kaydetti.
Yükselişi Tetikleyecek 1. Nedeni: Reel Faizlerde Düşüş
UBS, orta ve uzun vadeli pozitif beklentisini üç ana nedene dayandırıyor. İlk sırada, küresel ölçekte reel faizlerde yaşanması beklenen gerilemenin altın talebini doğrudan destekleyeceği öngörüsü yer alıyor.
Yükselişin 2. Nedeni: Zayıflayan ABD Doları
Bankanın işaret ettiği ikinci kritik faktör ise Dolar Endeksi (DXY). ABD dolarının zaman içinde güç kaybetmesi beklentisi, emtia fiyatlarını ve özellikle ons altını yukarı yönlü itecek ana motorlardan biri olarak gösteriliyor.
Yükselişin 3. Nedeni: Merkez Bankalarının Altın İştahı
Resmi sektör alımlarının hız kesmeden devam etmesi piyasayı diri tutuyor. Dünyadaki merkez bankalarının rezervlerini altınla güçlendirme stratejisinin fiyatlara güçlü bir taban oluşturduğu ifade ediliyor.
Ufukta 5 Bin Dolar Var! İşte 2027 Projeksiyonu
Dev banka, yatırımcıları heyecanlandıran uzun vadeli tahminini de paylaştı. UBS projeksiyonlarına göre, 2027 yılının ilk yarısında ons altının 5.000 dolara yakın seviyeleri test etmesi bekleniyor.
4.000 Dolar Kalıcı Taban Olacak mı?
Mevcut seviyelerden ciddi bir yukarı potansiyel gördüğünü belirten UBS raporu sonrası piyasalar, 4.000 dolar sınırının kalıcı bir dip/taban oluşturup oluşturmayacağını yakından izlemeye devam ediyor.