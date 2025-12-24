İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'deki grup toplantısında gündemdeki konulara yönelik açıklamalar yaptı.

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine ilişkin açıklama yapan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Dervişoğlu, "Madem ki sürecin arkasında olduğunu söylüyor, madem ki bu bir devlet ve yüzyılın projesi diye iddia ediyor, o hâlde yetkisi vardır. TBMM’yi ve Türk milletini hiç uğraştırmasın atsın imzayı, salabiliyorsa salsın Abdullah Öcalan’ı" dedi.

Dervişoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu komisyoncuları aylar önce uyardık. Erdoğan elini yıkayıp çıkar, siz ortada kalırsınız dedik. İşte rapor, işte ispatı. Öcalan’a indirgenmiş demokrasi, Erdoğan’a indirgenmiş siyaset arayışından çıksa çıksa Türk milleti için felaket çıkar dedik. Erdoğan bu süreçte bazen AK Parti Genel Başkanı, bazen Cumhurbaşkanı olarak hareket etti

Madem ki sürecin arkasında olduğunu söylüyor, madem ki bu bir devlet ve yüzyılın projesi diye iddia ediyor, o hâlde yetkisi vardır. TBMM’yi ve Türk milletini hiç uğraştırmasın atsın imzayı, salabiliyorsa salsın Abdullah Öcalan’ı. Halep oradaysa arşın buradadır. Her zaman söyledim, burada da tekrarlıyorum Uzunçarşı boydan boya, gelin bakalım, bekliyorum.

'BUNCA SÜRECE NE GEREK VARDI'

MHP Sayın Genel Başkanı, İmralı ulakları ne söylüyorsa altına imza atarken, ortaya çıkan rapor da ise İYİ Parti’nin ve Müsavat Dervişoğlu’nun sözlerinin altına imza atılıyor.

Ben haklı çıktığım için mutlu olacak değilim keşke memleket bu hale gelmeseydi ama soruyorum peki siz madem sonunda benim dediğime gelecektiniz, böyle bir rapor ortaya çıkaracaktınız, bunca gürültüye ve sürece önderlik etmeye kalkışmanın ne anlamı vardı? Buna neden ihtiyaç duydunuz? Türkiye bu sorunun cevabını Allah’ın izniyle seçim sandığında verecektir değerli dava arkadaşlarım."

OSMAN ERTÜRK ÖZEL YENİDEN İYİ PARTİ'DE

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün kurucusu ve geçmiş dönem başkanı olan Av. Osman Ertürk Özel, bugün TBMM’de yapılan törenle İYİ Parti’ye katıldı.

Müsavat Dervişoğlu ve Osman Ertürk Özel

İYİ Parti’nin de kurucuları arasında yer alan Özel’e rozetini Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu taktı. İYİ Parti Grup Toplantısı’nda yapılan törende konuşan Dervişoğlu, Özel’i “hasret uzun sürmedi, bugün de vuslat günümüz” ifadeleriyle sunarken, Özel de “Sayın Genel Başkanıma, bana da kazdığı siperde bir omuzluk yer açtığı için şükranlarımı sunuyorum” dedi.