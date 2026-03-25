İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"BİR GRUP ETNİK SAPLANTILI ŞIMARIK DEVLETE KAFA TUTUYOR"

Abdullah Öcalan'a resmi statü verilmesi için hesaplar yapıldığını söyleyen Dervişoğlu, bu durumu "bir akıl tutulması, güvenlik zaafı" olarak nitelendirdi.

DEM Parti'li Sırrı Sakık'ın Bursa'daki Nevruz kutlamalarında kullandığı ifadelere sert sözlerle tepki gösteren Dervişoğlu, ''Bir grup etnik saplantılı şımarık adeta devlete kafa tutuyor, eli kanlı katili övüyor. 'Bursa'yı Amed'e çevirdiniz' diyor. Provokatif aymaza bak. Sıfatı Meclis Başkanı olan zat da 'Bu süreç başarısız olursa Türkiye'de sivil siyaset bunun altında kalır' diyor. Şu laflara bakar mısınız. Efendi sen Türkiye'yi darbe ile mi tehdit ediyorsun. Süreciniz batsın sizin hainliğiniz batsın" diye konuştu.

İktidara seslenen Dervişoğlu, "Suriye'de Öcalan'ı dinlemeyen Kürtler İran'da mı dinleyecekler? Böyle bir hayalle Türkiye'nin güvenlik politikası inşa edilebilir mi? İranın iç savaşa sürüklenme ihtimali var ise Türkiye bunun için hangi tedbirleri almaktadır?" diye sordu.

"İHANET SÜRECİ SONA ERMELİ"

Bugün sürdürülen ihanet süreci Türkiye'nin elini mi güçlendirecek yoksa daha kırılgan hale mi getirecektir?" ifadelerini kullanan Dervişoğlu, bu sürece son verilmesi gerektiğini savundu.

İYİ Parti lideri İran savaşının yalnızca güvenlik başlığı altında ele alınacak bir mesele olmadığını vurguladı. Dervişoğlu, "Savaşın Türkiye açısından başka boyutları var. Mesela Körfez ülkeleri ile kurduğumuz dayanışma süreci nasıl etkilenecektir, Türkiye bölgesel dengeyi mi ticari ilikişeri mi iç güvenliği mi sağlayacaktır?" şeklinde konuştu.

Yargı bağımsızlığına yönelik mesajlar veren Dervişoğlu, "Türkiye hukuk devleti kimliğine geri dönmelidir" dedi.