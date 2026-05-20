Malatya depremini haftalar önce, 4 Mayıs'ta kendi YouTube kanalında yayınladığı haritalarla tehlikeyi adım adım anlatan Şener Üşümezsoy'un haklılığı, bölgeden gelen deprem haberiyle bir kez daha kanıtlandı.
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'un açıklamaları gündem oldu: Malatya'yı önceden uyarmış
Malatya güne şiddetli bir depremle uyandı. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. Depremin ardından gözler, sismik hareketleri yakından takip eden uzmanlara çevrilirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un bu depremi tam 15 gün önceden bildiği ortaya çıktı.Yunus Arıkan
Ünlü ismin bu öngörüsünü, usta gazeteci Sevilay Yılman sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı bir paylaşımla doğruladı.
"MÜNECCİMLERE BİLE TAŞ ÇIKARTIR: İNANILMAZ BİR BİLİM İNSANI"
Malatya depreminin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan gazeteci Sevilay Yılman, Üşümezsoy’un günler öncesinden yaptığı uyarıyı paylaştı. Malatya'da bulunan Yılman, ünlü bilim insanının öngörüsünü şu sözlerle yere göğe sığdıramadı:
"Kim ne derse desin artık şuna eminim ki, Üşümezsoy müneccimlere bile taş çıkartır. Malatya’daydım ve hocayı 5 Mayıs’ta aradım. Bana açıkça, 'Battalgazi’de stres birikti Sevilay. Evet, orada 5.5 - 5.6 gibi bir deprem bekliyorum kısa zamanda' demişti. Gerçekten inanılmaz bir bilim insanı. Tek kelime ile bravo!"
BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANDI: EĞİTİME ARA VERİLDİ
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 09.00'da gerçekleşen deprem, yerin 4.4 kilometre gibi oldukça sığ bir derinliğinde meydana geldi. Yüzeye yakınlığı nedeniyle sarsıntı; Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Gaziantep gibi çok geniş bir çevrede şiddetle hissedildi.
Deprem anında büyük korku yaşayan öğrenciler hızla sınıflardan tahliye edilirken, yetkililer şehir genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER: ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK
Depremin ardından ilk resmi açıklamalardan biri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den geldi. Sarsıntının boyutuna dikkat çeken Er, şu ifadeleri kullandı:
"Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle bu kadar şiddetli hissettik. Çok şükür şu ana kadar tarafımıza ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar gelmedi. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."
Şener Üşümezsoy'un Malatya depremini haftalar önceden bilerek bölgeyi uyarması sosyal medyada da gündem oldu.
Bilim dünyasını hareketlendiren Malatya depreminin ardından, deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'un bölgedeki diğer fay hatlarına ilişkin yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.