Antalya’da bulunan Konyaaltı Sahili’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen genç boğularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre sahile kıyafetleriyle gelen 20-25 yaşlarındaki genç, ayakkabılarını, montunu ve çoraplarını çıkardıktan sonra kot pantolon ve atletle denize girdi. Kayalık alanda kıyıdan yaklaşık 10 metre açılan gencin bir süre sonra suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa süre sonra gözden kaybolan genç için bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altında yapılan aramada hareketsiz halde bulunan genç kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan gencin kimliğini belirlemek amacıyla deniz polisi dalgıçları su altında cüzdan ve kimlik araması yaptı ancak herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Cenaze, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.