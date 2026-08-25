Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başkent Bişkek'te yükselen ilk uluslararası standarttaki tesislerden Ak-Keme Oteli, çalkantılı geçmişine sünger çekerek yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.
Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti
Bişkek'te Türk şirketi Sistem Mühendislik tarafından inşa edilen 5 yıldızlı Ak-Keme Oteli, 2005'teki Lale Devrimi'nin ardından yaşanan uluslararası hukuki süreç ve 6,5 milyon dolarlık uzlaşmanın tamamlanmasıyla kapılarını yeniden hizmete açtı.Kaynak: Haber Merkezi
Türk firması Sistem Mühendislik'in 1992'de başlayan yatırımı, yıllar süren tazminat davasının nihayete ermesiyle devlet kontrolünde yenilenerek hizmete girdi.
Kırgız Ak-Keme firması ile Türk yatırımcı Sistem Mühendislik ortaklığıyla temeli atılan otel projesi, 1995 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuştu.
Dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev'in katıldığı törenle açılan tesis, ülkedeki siyasi çalkantıların merkezinde yer aldı.
2005 yılında gerçekleşen ve "Lale Devrimi" olarak anılan iktidar değişimi esnasında otelin yönetimini kaybeden Türk işletmeci, mülkiyet haklarını korumak amacıyla konuyu uluslararası yargıya taşıdı.
Dünya Bankası bünyesindeki Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) nezdinde başlatılan süreçte, 2009 yılında Türk şirketi haklı bulundu.
Kararın ardından Türk tarafı, tazminat alacağını tahsil edebilmek adına Kırgızistan’ın Kanada’daki maden hisselerinden New York’taki finansal varlıklarına kadar geniş bir coğrafyada hukuki mücadele yürüttü.
Zaman içinde tazminat talepleri ve faizlerle birlikte yaklaşık 30 milyon dolarlık bir mali büyüklüğe ulaşan dosya, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov yönetiminin girişimleriyle çözüme kavuşturuldu.
Masada sağlanan mutabakat neticesinde Kırgız hükümeti 6,5 milyon dolar ödeyerek otel üzerindeki tüm hukuki kısıtlamaları kaldırdı.
2023 yılında Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ne devredildikten sonra altyapısı, teknik donanımı, odaları ve sosyal alanları tamamen modernize edilen 174 oda kapasiteli 5 yıldızlı tesis, geniş kapsamlı bir restorasyondan geçirildi.
Konferans salonları, restoranlar ve sosyal alanlarla donatılan Ak-Keme Oteli, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov’un katıldığı törenle hizmete açıldı.
Tesis, aylık 60 bin dolar kira bedeli karşılığında 15 yıl süreyle özel bir işletmeciye devredildi.