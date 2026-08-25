Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti

Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti

Bişkek'te Türk şirketi Sistem Mühendislik tarafından inşa edilen 5 yıldızlı Ak-Keme Oteli, 2005'teki Lale Devrimi'nin ardından yaşanan uluslararası hukuki süreç ve 6,5 milyon dolarlık uzlaşmanın tamamlanmasıyla kapılarını yeniden hizmete açtı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti - Resim: 1

Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başkent Bişkek'te yükselen ilk uluslararası standarttaki tesislerden Ak-Keme Oteli, çalkantılı geçmişine sünger çekerek yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

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Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti - Resim: 2

Türk firması Sistem Mühendislik'in 1992'de başlayan yatırımı, yıllar süren tazminat davasının nihayete ermesiyle devlet kontrolünde yenilenerek hizmete girdi.

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Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti - Resim: 3

Kırgız Ak-Keme firması ile Türk yatırımcı Sistem Mühendislik ortaklığıyla temeli atılan otel projesi, 1995 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuştu.

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Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti - Resim: 4

Dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev'in katıldığı törenle açılan tesis, ülkedeki siyasi çalkantıların merkezinde yer aldı.

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Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti - Resim: 5

2005 yılında gerçekleşen ve "Lale Devrimi" olarak anılan iktidar değişimi esnasında otelin yönetimini kaybeden Türk işletmeci, mülkiyet haklarını korumak amacıyla konuyu uluslararası yargıya taşıdı.

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Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti - Resim: 6

Dünya Bankası bünyesindeki Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) nezdinde başlatılan süreçte, 2009 yılında Türk şirketi haklı bulundu.

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Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti - Resim: 7

Kararın ardından Türk tarafı, tazminat alacağını tahsil edebilmek adına Kırgızistan’ın Kanada’daki maden hisselerinden New York’taki finansal varlıklarına kadar geniş bir coğrafyada hukuki mücadele yürüttü.

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Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti - Resim: 8

Zaman içinde tazminat talepleri ve faizlerle birlikte yaklaşık 30 milyon dolarlık bir mali büyüklüğe ulaşan dosya, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov yönetiminin girişimleriyle çözüme kavuşturuldu.

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Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti - Resim: 9

Masada sağlanan mutabakat neticesinde Kırgız hükümeti 6,5 milyon dolar ödeyerek otel üzerindeki tüm hukuki kısıtlamaları kaldırdı.

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Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti - Resim: 10

2023 yılında Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ne devredildikten sonra altyapısı, teknik donanımı, odaları ve sosyal alanları tamamen modernize edilen 174 oda kapasiteli 5 yıldızlı tesis, geniş kapsamlı bir restorasyondan geçirildi.

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Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti - Resim: 11

Konferans salonları, restoranlar ve sosyal alanlarla donatılan Ak-Keme Oteli, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov’un katıldığı törenle hizmete açıldı.

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Demirel açtı, devrimde el değiştirdi: Türk şirket ile Kırgızistan arasındaki 34 yıllık kriz bitti - Resim: 12

Tesis, aylık 60 bin dolar kira bedeli karşılığında 15 yıl süreyle özel bir işletmeciye devredildi.

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