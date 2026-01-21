Eşref Rüya'da Gürdal karakterine hayat veren Necip Memili, dizinin Instagram hesabını takipten çıkmış ve 'diziden ayrıldı?' iddiaları ortaya atılmıştı. Memili' ilk açıklamayı yapmıştı.

“İKİZLER BURCUYUM BEN”

Necip Memili, “…diziyi niye bırakayım:))) İmkanı var mı? Teknik arızalarım gelir gider ara da benim, ikizler burcuyum ben, beni bir 5 dakika salın bak gör sonra…” ifadelerini kullanarak iddiaları yalanlamıştı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir de rol arkadaşının dizinin hesabını takipten çıkması hakkında konuştu.

Özdemir; Kesinlikle bir yanlışlık oldu dedi. Çünkü sette o kadar keyifli vakit geçiriyoruz ki bir sorun olsa kesinlikle duyarız zaten. Öyle bir şey olmadığını da kendi açıkladı. Mesela ben çok üzerinde durmadım. İkizler burcu olduğunu yemin ediyorum yazdığında öğrendim. Eli bile çarpmış olsa bile ikizler burcu olduğu içindir diyelim.