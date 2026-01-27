DEM Parti Eş Genel Başkanı Başkanı Tucer Bakırhan'ın açıklaması şöyle:

Suriye'deki gelişmeleri konuştuk. Halep saldırısı başladığından beri, sağduyulu açıklamarını takip ettik. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'de nedense bir nefret korosu var. Kürt karşıtı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.

Suriye'de ateşkes var ama diyalogla çözülmesi gerekiyor. Türkiye, Kürtleri dikkate alan bir süreç içerisinde olmalı. SDG'nin ortaya çıktığı yerlerde IŞİD bayrakları açıldı. Barışçıl dile ihtiyaç var.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

Siyaset çözüm için yapılır. Barış, kardeşlik için yapılır. Biz süreç başladığı andan itibaren Türkiye'nin ve Suriye'nin barışını iç içe gördük. Bunun dışında olmak zaten akılla bağdaşmaz.

'İŞLER YOLUNDA GİDERKEN KARDEŞLİKTEN BAHSEDENLER...'

Suriye'de kapsayıcı bir anayasadan yanayız. Bu durum Türkiye'nin barışına da katkı sağlayacaktır. Ortada bir çizgi olması kardeşliğimizi ortadan kaldırmıyor. Türkiye'de sığınmacılar yüzünden bir Arap düüşmanlığı görülüyor. İşler yolunda giderken kardeşlikten bahsedenler işler biraz değişince gerçek yüzlerini gösteriyor. Burada bir Türk, bir Arap yan yanayız. Kürtleri kıracak dili reddediyoruz.

'SURİYE ATEŞKESE UYMALI'

Suriye ateşkese uymalı. Komisyon rapor yazma aşamasında. Suriye'de barış nasıl olacak bu konuda da komisyonun yapıcı katkı sağmalasını önemsiyoruz.

AKP, seçimlere giderken 'kanun yararına bozma' diyerek ne kadar müebbet almış varsa hepsini saldılar. Hüda Par'la ittifak kurdular. Hizbullah hükümlüleri bırakıldı. Sonradan bir baktık ki bu ittifak ortağının talebiymiş.