Deniz'in sunduğu destekle Aras, Demir'in mazisine hakim olan psikolog Simge'nin muayenehanesine girmeyi başardı. Aşama aşama iz süren Aras, çekmecelerin birinde Demir'e ait ses kayıtlarına ulaştı. Simge'ye basılmaktan kıl payı sıyrılan Aras, ele geçirdiği kaseti Deniz'e de dinletti.
Daha 17’de nefesler tutuldu: Ses kaydı tüm sırları ifşa etti
Henüz beş yaşındayken yitirdiği ailesinden tek kalan kardeşini bulmak amacıyla Bodrum'a adım atan on yedi yaşındaki Aras'ın Akkayalarla çakışan patikasıyla çetin bir varoluş kavgasına çevrilen yaşamını aktaran 'Daha 17', 14. haftasıyla izleyiciyle buluştu.Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma alanına geldiğinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu sezen Simge, vakit kaybetmeden Teoman'a ait kasetlerin çalındığını anladı.
Hırsızlık yaptığını düşündüğü şahsın Aras olduğunu çözen Simge, büyük bir korkuyla Akkayalar'ın konutuna koştu.
"Demir'e yaptığımız her şey vardı kayıtlarda!"
Teoman'ı yitirme riskiyle karşı karşıya gelen Şebnem, faturayı Simge'ye çıkardı.
Öneri üzerine Cemal Usta'nın yanına varan ve teybin onarılmasını bekleyen Aras, öz kardeşine biraz daha yaklaştı:
"Demir abi olmuş, yaşadığı evde bir de kız varmış..."
Aras, Cemal Usta cephesinden gelecek müjdeli habere kilitlenmişken; Şebnem ile Hakan zayi olan ses kaydını ele geçirmek adına ellerindeki tüm imkanları sürsürdü. Cemal'e erişmenin çaresini bulan Hakan, kasetleri toplaması için Simge'yi tembihledi.
Simge üzerine düşeni tamamlamanın gururunu taşırken; Cemal'in ise Aras'a ileteceği şeyler vardı:
"Acil gel, konuşmamız lazım"
Cemal Usta, eriştiği bütün kasetleri Aras'a sırayla dinletti.
Elemanlarından kaydın çoğaltıldığını haber alan Hakan, Simge'ye yeniden talimat verdi. Cemal ise kaseti teslim etmemekte kararlı durdu.
"Hangi zengin aile için yaktınız çocuğun canını?"
Teoman'la bir araya gelen Deniz, ikametlerinin kül olduğunu öğrenince parçaları bütünleştirdi ve izi sürülen kardeşin Teoman olduğunu kavradı.
Doğukan, Aras'ı çetin bir duruma sokmak amacıyla tezgah kurup onu hırsızlık ithamıyla gözaltına aldırdı. Aras'ın ifadelerini tartıp biçen Leyla, hakikati kavradı.
Babasının konuklarını misafir eden Teoman, ailesi hususunda sarf edilenleri işitince kontrolünü kaybetti. Emniyet güçlerince alıkonulan Teoman, gözaltında Aras'ı fark edince hayretini saklayamadı.
Gelişme Akkayalar'ın konutuna çabucak ulaştı. Hukukçusuna emri veren Hakan, Aras'ın da gözaltında bulunduğunu işitince telaşlandı.
Karakola varmak üzere yola çıkan Şebnem ile Hakan'ın yer aldığı taşıt, kime ait olduğu bilinmeyen şahıslarca kesildi. Akıbetini önceden sezen Hakan, 'Son nefesime kadar senin için savaşacağım' cümlesini kurup araçtan ayrıldı.
Cemal Usta nihayet ses kaydını netleştirdi...
"Beni buraya Şebnem Teyze ve Hakan getirdi"
Aynı anlarda Aras ise şuurunu yitiren Teoman'ı yatıştırmakla uğraşıyordu. Teoman'ın ağzından dökülen kelimeler Aras'ın zihnini bulandırdı:
"Abi..."