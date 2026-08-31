Daha 17’de nefesler tutuldu: Ses kaydı tüm sırları ifşa etti

Karakola varmak üzere yola çıkan Şebnem ile Hakan'ın yer aldığı taşıt, kime ait olduğu bilinmeyen şahıslarca kesildi. Akıbetini önceden sezen Hakan, 'Son nefesime kadar senin için savaşacağım' cümlesini kurup araçtan ayrıldı.