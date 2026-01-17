Bakan Tunç, Ankara'da evli olduğu kadına şiddet uygulayan, daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Yasin Çakmak'ın tutuklandığını açıkladı. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmediklerini belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara’da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten yaralama” suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, şiddet mağduru Fatma Çakmak'ın yanın olduklarını belirterek, "Şiddetin faili kim olursa olsun her vakayı titizlikle takip etmeye, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi amasız, fakatsız ve sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.