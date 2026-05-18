Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Futbol Takımı’nın oyuncuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik ekip ve futbolcuların katıldığı görüşmede Erdoğan, Süper Lig’de 26. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takımı kutladı.

Kabul sırasında Galatasaray Başkanı Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a forma takdim etti.

Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.