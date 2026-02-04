YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Kulis

Saray ve AKP kulislerinde bu iddiayı dolaştıran isimlerde oldukça güçlü…

O yüzden, YENİÇAĞ okur ve takipçilerini bu kulis haberden mahrum etmek doğru olmaz. Cuma günü yeni Bakanlar Kurulu’nun ilan edileceği söyleniyor. Kimi isimlere göre, kabine de 8, kimilerine göre de, 6 isim değişip yerine yenileri gelecek. Bu sayılardan hangisi tutar veya daha dar kapsamlı bir değişiklik olur mu? Orasını bilmek için kahin olmak gerekir. Olup olmayacağını görmek için de Cuma günü piyasaların kapanmasına kadar sabretmek lazım.

İktidar kulislerinde esen kuvvetli rüzgarlara bakarsak, “Tayyip Erdoğan kabine değişikliğinde çok kararlı. Cumhurbaşkanı, bazı Bakanlar konusunda özellikle icraatlarına yönelik olarak büyük sıkıntılar yaşadı ve hayal kırıklığına uğradı. Cumhurbaşkanı da her yere yetişemediğini biliyor verdiği inisiyatifleri Bakanlar istediği gibi kullanamadı.”

İktidar kulislerinde, kabine revizyonu ile ilgili söylenenler şöyle;

-Sağlık Bakanı, beklentileri karşılayamadı,

-İçişleri Bakanı, valiler ve emniyet müdürleri konusunda yaptığı hatalar bakanlık teşkilatı içinde büyük sıkıntı yarattı.

-Milli Eğitim Bakanı da bekleneni veremeyenler arasında. Mevcut sisteme entegre olamamasından dolayı sıkıntı çok fazla.

-Kültür ve Turizm Bakanı hakkında özellikle son dönemde ortaya atılan iddialar, külliyede büyük rahatsızlık yaratmış durumda.

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, özellikle eşi ile ilgili iddialar külliyede çok konuşuluyor, “alınabilir ama sürpriz olur” diyenler de var.

-Çevre ve Şehircilik Bakanı ile ilgili olarak kesin kalır gözüyle bakılıyor. Görevden alınmasının büyük sürpriz olacağı belirtiliyor.

-Dışişleri Bakanı için de benzer bir durum var. Görevde kalması bekleniyor. “Alınması sürpriz olur” deniyor.

-Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çok fazla söylenti yok, “hiç belli olmaz” deniyor.

***

Kabine revizyonu söylentilerinden ayrı olarak bir kulis bilgisi daha paylaşayım;

TBMM uhdesinde olan hilafet kurumunun yeni dönemdeki pozisyonu.

Bu konu önümüzdeki dönemde yeniden tartışmaya açılacak. Bir yerlerde ciddi hazırlıklar yapılıyor. Sizler de hazır olun!..