39 yaşındaki hipnoterapist Aujula, ABD Başkanı Donald Trump’ın ciddi bir gerileme yaşayacağını, küresel ölçekte etkili olacak “esrarengiz bir hastalığın” ortaya çıkacağını ve Prens Harry ile Meghan Markle’ı içine alan büyük bir skandalın gündemi sarsacağını ileri sürdü.

Batı Londra’da yaşayan Aujula, psişik yeteneklerini 17 yaşında keşfettiğini, o dönemde geçmiş yaşamlarına ait imgeler gördüğünü söyledi. Bu vizyonlarda kendisini Mısır’da bir kraliçe, Himalayalar’da bir rahibe ve Çin’de bir terzi olarak gördüğünü dile getiren Aujula, bu deneyimlerin hayatının yönünü tamamen değiştirdiğini ifade etti.

GİZEMLİ HASTALIK ORTAYA ÇIKACAK

Daha önce Covid-19 salgını, Black Lives Matter hareketi, yapay zekânın yükselişi ve bazı ünlü ayrılıklarını doğru tahmin ettiğini savunan medyum, 2026 yılı için de dikkat çekici öngörülerde bulundu. Aujula’ya göre, anevrizma benzeri belirtilerle ortaya çıkan gizemli bir hastalık konuşulacak, gençlerin öncülük ettiği protesto hareketleri yaygınlaşacak ve uzaylılar ile UFO’lara ilişkin yeni bilgiler açıklanacak.

TÜRKİYE İÇİN OLUMSUZ TABLO

Aujula, Türkiye, Yunanistan, Pasifik bölgesi ve Asya’da deprem ve volkanik faaliyetlerin artabileceğini, tehlikeli bir fırtına nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanabileceğini iddia etti. Ayrıca dünya genelinde seyahat kısıtlamalarının sıkılaşacağını öne sürdü.

ANGELİNA JOLİE KARİYERİNDE GÜÇLÜ BİR GERİ DÖNÜŞ YAPACAK

Eğlence sektörüne dair yorumlarında ise Hollywood’un çok sayıda iftira davasıyla sarsılacağını, yapay zekâ destekli film ve dizilerin yaygınlaşacağını ve Angelina Jolie’nin kariyerinde güçlü bir geri dönüş yapacağını söyledi.

TRUMP İÇİN “ÇÖKÜŞ” SİNYALİ

Siyasi alanda otoriter yönetimlerin güç kazanacağını savunan Aujula, Trump’ı bir uçaktan inerken düşerken gördüğünü belirterek bunun ya gerçek bir olay ya da sembolik bir “düşüş” anlamı taşıyabileceğini dile getirdi.

Harry ve Meghan cephesinde ise eski bir çalışanın yapacağı açıklamalarla büyük bir skandalın patlak vereceğini iddia eden medyum, Meghan Markle’ın bu sürece sert tepki göstereceğini öne sürdü.

Aujula, kehanetlerinin rüyalar, semboller ve “içsel sezgiler” yoluyla kendisine ulaştığını belirterek, “Gördüklerim her zaman birebir gerçekleşmez; çoğu zaman sembolik anlamlar taşır” ifadelerini kullandı.