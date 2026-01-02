Deniz Akkaya, sosyal medyada tartıştığı bir kişinin 8 ve 13 yaşındaki çocukları hakkında yazdıklarıyla tepki çekti. Tartıştığı kişiye yönelik cinsel içerikli ağır ithamlarda bulunan Akkaya'nın ifadeleri "pes" dedirtti.
Deniz Akkaya şirazeyi kaybetti: Çocuklara yönelik skandal ithamlar
Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya tartışmasında rakibinin 8 ve 13 yaşındaki çocuklarına cinsel içerikli ağır ithamlarda bulundu. Kokain, grup seks partisi ve video iddialarıyla dolu skandal ifadeler, büyük tepki çekti ve "pes" dedirtti.Seçil Kılıç
X platformunda "Çağdaş Ergül" adlı kullanıcıyla polemiğe giren Deniz Akkaya, rakibinin çocuklarına dair çirkin ve cinsel içerikli suçlamalarda bulundu.
Tartışma sırasında Akkaya, Ergül'ün 8 ve 13 yaşındaki çocukları için skandal ifadeler kullandı.
"GRUP S*KS PARTİSİNE SEN Mİ GÖNDERDİN?"
Deniz Akkaya: "Bu baybars'la Baturalp geçen bir partide kokain çekerken erkeklerle cinsel ilişkiye girmişler. Birileri de videosunu çekmiş Sanırım senin bu korumaya calistigin grup s*ks Partisi'nde sen mi gönderdin.
"İKİSİ DE 8 VE 13 YAŞINDA ÇOCUKLAR"
Çağdaş Ergül ise: "Baybars 8 baturalp 13 yaşında senin Allahın varmı kadın" diyerek büyük tepki gösterdi.
"YALNIZ FENA K*YMUŞLAR İKİSİNE DE"
Durmayan Deniz Akkaya, şu skandal sözlerle devam etti:
"Yetti mi sana. Sen bunu da yaparsın öyle bir bozuk fitrat da bir babasın haydi sana bye bye.
Böyle Babadan böyle iki tane mis gibi prenses çıkar. yalnız videoları çok iyiymiş.
Film sektörüne sok sen bunları iyi pazara kazanırsın üzerinden.
Bir sonraki partide yine iyi para verirler sen yine ikisinin elinden tutup götürürsün.
Yalnız fena k*ymuşlar ikisine de hadi bu sana sabaha kadar yeter koçum şimdi kulübüne dön seni bir güzel baglasinlar.
Yalnız ikisinin de muamelesi çok iyiymiş öyle dediler."
Akkaya'nın bu ağır ifadeleri, "şirazesi tamamen kaymış" yorumlarına yol açtı.
DENİZ AKKAYA KİMDİR?
Deniz Akkaya, 3 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğmuş Türk manken, oyuncu, sunucu ve girişimcidir.
Çerkes kökenli bir ailenin kızı olan Akkaya, 1997 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak kariyerine başladı ve 2000'lerin başında Türkiye'nin en yüksek kazanan modellerinden biri haline geldi.
Modellik dışında Vizontele Tuuba (2003), Okul (2003), Maskeli Beşler: Kıbrıs (2007) gibi filmlerde ve çeşitli dizilerde rol aldı.
2006'da Turkey's Next Top Model yarışmasının sunuculuğunu ve jüri başkanlığını üstlendi.
Çocuk giyim markası Chic Frog'un kurucusu olan Akkaya, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme geliyor.
Ayşe adında bir kızı vardır.
DENİZ AKKAYA'NIN HAYATINDAKİ ÖNEMLİ OLAYLAR
3 Ağustos 1977 Doğum: İstanbul'da Çerkes kökenli bir ailenin ikinci kızı olarak dünyaya geldi. Babası uzak yol kaptanıydı. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayarak Semiha Şakir Lisesi'nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı.
1996 Kariyer Başlangıcı: Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" şarkısının klibinde oynayarak ekranlara ilk adımını attı.
1997 Best Model of Turkey Birinciliği: Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Bu başarı, onu Türkiye'nin en yüksek kazanan modellerinden biri haline getirdi.
2000'ler Başları Modellik Zirvesi ve Magazin Gündemi: Türkiye'nin en önde gelen modellerinden biri oldu. Fırtınalı özel hayatı (Teoman, Okan Bayülgen, Yılmaz Erdoğan gibi isimlerle ilişkiler), jeep kazaları, podyum tartışmaları ve estetik ameliyatlarla sıkça magazin gündeminde yer aldı.
2002-2007 Oyunculuk Kariyeri: Yeşil Işık (2002), Vizontele Tuuba (2003), Okul (2003), Maskeli Beşler: Kıbrıs (2007) ve Living & Dying (2007) gibi filmlerde rol aldı. Ayrıca çeşitli dizilerde oynadı.
2006 Turkey's Next Top Model Sunuculuğu: Türkiye'nin Next Top Model yarışmasının sunucusu ve jüri başkanı oldu, büyük izlenme başarı elde etti.
2008-2011 Tiyatro Deneyimi: "Sadece Arkadaşız" (2008) ve "Az Sonra" (2011) adlı tiyatro oyunlarında sahne aldı.
2009 Kızı Ayşe'nin Doğumu: İş insanı Efe Önbilgin ile ilişkisinden Miami'de kızı Ayşe dünyaya geldi.
2010 Çocuk Giyim Markası Chic Frog: "Orjinal doğdular, kopya olarak dolaşmasınlar" sloganıyla 0-6 yaş çocuk giyim markası Chic Frog'u kurdu.
2010-2017 Televizyon Programları: Çeşitli magazin ve yarışma programlarında sunuculuk ve yorumculuk yaptı, Duymayan Kalmasın gibi programlardan ayrıldı.
2024 Kızı Ayşe ile Yaşanan Kriz ve Velayet Davası: Mayıs ayında 15 yaşındaki kızı Ayşe ile cep telefonu tartışması şiddete dönüştü; Akkaya balkona kilitlendiğini iddia etti. Kızı devlet korumasına alındı, baba Efe Önbilgin velayet davası açtı. Mahkeme velayeti babaya verdi, Akkaya'ya şiddet iddiaları nedeniyle soruşturma açıldı ve 4 ay 27 gün hapis cezası aldı (daha sonra süreçler devam etti).
2024-2025 Sosyal Medya Skandalları ve Hukuki Sorunlar: Kızı ve eski eşiyle ilgili paylaşımlar nedeniyle tedbir kararları alındı. Hakime hakaret ve tehdit iddiasıyla yargılandı, 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı. Miray İpekler'e hakaret, Haluk Levent'e iftira gibi davalar yaşadı. Vesayet davası açıldı, ruh sağlığı raporu paylaştı. Mal varlığına tedbir konuldu, AMATEM süreci yaşadı.
2025 Devam Eden Polemikler: Hakime hakaret davasında ev hapsi kaldırıldı ancak cezalar devam etti. Seda Akgül'e hakaret nedeniyle 3 gün zorlama hapsi aldı. Galatasaray bahis soruşturması kapsamında sosyal medya paylaşımları nedeniyle kulüp tarafından suç duyurusuyla karşılaştı.
2 Ocak 2026 En Son Skandal: Sosyal medyada Çağdaş Ergül ile tartışmada rakibinin 8 ve 13 yaşındaki çocuklarına cinsel içerikli ağır ithamlarda bulundu, büyük tepki çekti.
DENİZ AKKAYA'NIN ÖZEL HAYATI
Deniz Akkaya, kariyeri kadar fırtınalı özel hayatıyla da uzun yıllardır magazin gündeminde yer alan bir isim. Hiç resmi olarak evlenmemiş olsa da, inişli çıkışlı ilişkileri, trafik kazaları, alkol tedavisi gibi olaylar ve özellikle annelik deneyimiyle sıkça konuşuldu.
Çerkes kökenli bir aileden gelen Akkaya, özel hayatını genellikle medyadan uzak tutmaya çalışsa da, sosyal medya paylaşımları ve hukuki süreçler nedeniyle detaylar kamuoyuna yansıdı.
GEÇMİŞ İLİŞKİLERİ
2000'li yılların başında Türkiye'nin en çok konuşulan modellerinden biri olan Deniz Akkaya, aşk hayatıyla da dikkat çekti.
Magazin basınında yer alan ilişki listesi oldukça kabarık:
• Okan Bayülgen, Teoman (6 aylık kısa bir ilişki), Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Yavuz Bingöl, Tamer Karadağlı gibi ünlü isimlerin yanı sıra,
• Erdal Acar, Hacı Sabancı, Alican Ulusoy, Murat Varol gibi iş ve cemiyet dünyasından kişilerle anıldı.
Bu ilişkiler genellikle kısa süreli ve tartışmalı olarak magazinde yer buldu. Akkaya, bu dönemlerde "aşk hayatındaki hızı"yla gündeme geldi; jeep kazaları, podyum kavgaları ve estetik operasyonlar da özel hayatının magazinsel yönlerini tamamlayan unsurlardı.
Deniz Akkaya'nın özel hayatının en önemli dönüm noktası, iş insanı ve medya yöneticisi Efe Önbilgin ile ilişkisidir. Çift, 2008-2010 yılları arasında birlikteydi (bazı kaynaklarda kısa bir evlilik olarak geçse de resmi evlilik doğrulanmamıştır). Bu birliktelikten 10 Aralık 2009'da Miami'de Ayşe adında bir kızları dünyaya geldi
İlişki, hamilelik döneminde ayrılıkla sonuçlandı. Efe Önbilgin, Londra'da yaşarken Akkaya Türkiye'de kızı Ayşe'yi tek başına büyüttü. Çift arasında nafaka, velayet ve iletişim sorunları yıllarca devam etti. Önbilgin, daha sonra Duygu Ekşi ile evlenip bir erkek çocuk sahibi oldu, ancak o evlilik de boşanmayla bitti.
2024-2025 YILLARINDAKİ KRİZ VE VELAYET DAVASI
Son yıllarda özel hayatı en çok tartışılan dönem, kızı Ayşe ile yaşanan olaylardır:
• Mayıs 2024: 15 yaşındaki Ayşe ile cep telefonu tartışması şiddete dönüştü. Akkaya, kızının kendisini dövdüğünü ve balkona kilitlediğini iddia etti. Polis müdahalesiyle olay karakolda bitti; Akkaya, "burnu sürtsün diye" kızını devlet korumasına verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi, Ayşe koruma altına alındı.
• Ayşe, ifadelerinde annesiyle görüşmek istemediğini, velayetin babasına verilmesi halinde annesiyle iletişim kurmayacağını belirtti.
• Efe Önbilgin velayet davası açtı. Mahkeme, önce yaz tatili için babaya teslim etti, ardından velayeti tamamen babaya verdi.
• Akkaya'ya kızına şiddet iddiasıyla soruşturma açıldı; 4 ay 27 gün hapis cezası aldı (süreçler devam etti).
• Akkaya, eski eşini alkol bağımlılığıyla suçladı; Önbilgin nafaka kaldırma davası açtı. Akkaya hakkında vesayet davası açıldı, ruh sağlığı raporu aldı (madde bağımlılığı tespit edilmedi).
• 2025'te hakaret ve tehdit davalarıyla gündeme geldi; AMATEM süreci yaşadı, mal varlığına tedbir konuldu.
Deniz Akkaya, bu süreçte sosyal medyada kızıyla mesajlaşmaları, ses kayıtlarını paylaşarak savunmada bulundu ancak büyük tepki çekti. Annelik deneyimini "yanlış baba seçimiyle kabusa döndü" diye tanımladı.
Güncel olarak Deniz Akkaya yalnız yaşamakta, kızı Ayşe babası Efe Önbilgin ile birlikte.