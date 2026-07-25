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Kaynak: İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden başlayan sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Ardından etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar ve kaldırımlar beyaz örtüyle kaplandı.

Yoğun yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise bina girişleri ile kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Bölgede olumsuz hava koşullarının etkisi bir süre daha devam etti.