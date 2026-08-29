Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Mevlid-i Nebi Haftası Programı"na katıldı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, Müslümanlar olarak hem şahsi yaşantılarda hem iş ve aile hayatında hem de toplumla ve tabiatla kurulan münasebette güzel ahlakı kendilerine rehber edinmek zorunda olduklarını söyledi. Erdoğan, "Kur'an ve sünnetin kılavuzluğunda ahlak-ı hamidiyyeyi, ahlak-ı haseneyi hayatımızın merkezine koymak durumundayız. Bu inancı ve bu kararlılığı her birimizin kuşanması gereklidir. Fakat bu anlayışı öncelikle kendi hayatımıza hakim kılmamız gerekir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Efendimizin örnek ahlakıyla tanıştırmamız, onları Resul-i Kibriya'nın temsil ettiği değerlerle buluşturmamız hayati bir meseledir. Ancak bu şekilde kalplerimizde filizlenen, ailemizde yeşeren ve milletimizde boy veren kıymet hükümlerini bütün insanlığa ulaştırabiliriz" dedi.

"GAZZE'DE UÇURTMALAR BİLE TEHDİT OLARAK GÖRÜLÜP ENGELLENİYOR"

Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği tarihi bir dönem yaşandığını vurgulayan Erdoğan, Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye, kalplerinin attığı coğrafyaların önemli bir kısmının yıllardır krizle, savaşla, istikrarsızlıkla boğuştuğunu belirtti. Erdoğan, "Her şeyden habersiz, masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Dünyayı tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan bebekler, çocuklar toprağa düşüyor. Kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları, yardım görevlileri savaş ve çatışma ortamlarında değil, sivil yerleşim yerlerinde bombalarla katlediliyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde de çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da da aynı şekilde 1,3 milyon insanın İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldığına işaret etti. Dört binden fazla insanın öldürüldüğünü ve bunların çoğunun çocuk ve kadın olduğunu, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandığını söyleyen Erdoğan, "İsrail'in savaş bağımlısı, mevcut hükümeti, komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HİTLER'E, POL PAT'A YÖNELİK SESSİZLİĞİN BEDELİNİ SİVİLLER ÖDEMEK ZORUNDA KALDI"

"Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini maalesef siviller ödemek zorunda kaldı. Hitler'in toplama kamplarında, Pol Pot'un ölüm tarlalarında farklı kökenden, farklı inançlardan milyonlarca insan soykırıma uğradı. Ne yazık ki o dönemde insanlık olan biteni seyretmekle kaldı. Bugün aynı hata Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da tekrarlanıyor. Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyada gerekli reaksiyon gösterilmiyor. Ne küresel yapılar ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor.

“İTTİFAKTA HAYIR VARDIR”

Şu gerçeğin artık fark edilmesi gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için 'İttifakta hayır vardır' diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş Ümmet-i Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz. Müslümanlar olarak, birbirimize inanarak, birbirimize dayanarak, omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz."

Sadece yakın ve uzak coğrafyalarda değil, Türkiye'de bu şuurla siyaset yaptıklarını kaydeden Erdoğan, 86 milyonun kardeşliğini ve kaderdaşlığını daha da güçlendirmenin yollarını aradıklarını söyledi. Erdoğan, 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' temasıyla idrak ettikleri Mevlid-i Nebi Haftası boyunca düzenlenen etkinliklerin Peygamber'in örnek şahsiyetiyle birlikte ümmetin vazettiği ittifak ve ittihad siyasetinin de anlaşılmasına vesile olmasını diledi. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tebrik ederek, merkez teşkilatından taşra ve yurt dışı görevlilerine kadar müftülere, imamlara, müezzinlere, eğitim görevlilerine, Kur'an kursu öğreticilerine ve büro çalışanlarına şükranlarını iletti.