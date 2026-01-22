Çorum’un Bahçelievler Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan silahlı olayda bir kişi ağır yaralandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Cuma Ali C. (56), Onur K.’nin (41) evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Cuma Ali C., otomobiliyle olay yerinden ayrılmak istedi.

Bu sırada Onur K.’nin tabancayla ateş açtığı, boynuna isabet eden kurşunla yaralanan Cuma Ali C.’nin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Cuma Ali C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli Onur K., polis ekiplerince evinin önünde, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.