Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK Esenler Erokspor'u konuk etti.

ESENLER EROKSPOR'UN 15 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Uğur Uçar'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından çıkış yakalayan Çorum FK evinde Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek İstanbul ekibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

SAMUDIO 90+3'TE GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Çorum FK Burak Çoban'ın 35'inci dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Esenler Erokspor Hamza Catakovic'in 76'ıncı dakikada penaltıdan ağları havalandırmasıyla eşitliği yakalasa da Çorum FK'da ilk golün asistini yapan Braian Samudio 90+3'te bir kez daha takımını öne geçirerek skoru tayin etti.

UĞUR UÇAR YÖNETİMİNDE 6'DA 6

Bu sonuçla teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde 6'da 6 yapan dördüncü sıradaki Çorum FK puanını 59'a yükseltirken üçüncü sıraya gerileyen Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı.