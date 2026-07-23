Çöl sıcakları bir şehri esir aldı: Hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıktı

Antalya, yılın en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre kentte hissedilen hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükseldi. Saatte 20 kilometre hızla esen rüzgar ve yüzde 16'ya kadar gerileyen nem oranı nedeniyle sıcak ve kuru hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.