Yeniçağ Gazetesi
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Çöl sıcakları bir şehri esir aldı: Hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıktı

Antalya'da etkisini artıran çöl sıcakları yaşamı olumsuz etkiledi. Hissedilen hava sıcaklığının 44 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne akın ederken, belediyeler peş peşe "zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın" uyarısı yaptı.

Kaynak: AA / DHA / İHA
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Çöl sıcakları bir şehri esir aldı: Hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıktı - Resim: 1

Antalya, yılın en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre kentte hissedilen hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükseldi. Saatte 20 kilometre hızla esen rüzgar ve yüzde 16'ya kadar gerileyen nem oranı nedeniyle sıcak ve kuru hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Çöl sıcakları bir şehri esir aldı: Hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıktı - Resim: 2

Öğle saatlerinde kent merkezindeki elektronik termometreler 43 dereceyi gösterirken, cadde ve sokaklarda insan yoğunluğunun belirgin şekilde azaldığı gözlendi.

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Çöl sıcakları bir şehri esir aldı: Hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıktı - Resim: 3

KONYAALTI SAHİLİ DOLDU TAŞTI

Kavurucu sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı turistler serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü sahilde vatandaşların büyük bölümü denize girerek serinlemeye çalıştı.

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Çöl sıcakları bir şehri esir aldı: Hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıktı - Resim: 4

Güneşin yakıcı etkisinden korunmak isteyen birçok kişi ise şemsiyelerin altında vakit geçirirken, bazı vatandaşların yürürken dahi plaj havlularıyla güneşten korunmaya çalıştığı görüldü.

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Çöl sıcakları bir şehri esir aldı: Hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıktı - Resim: 5

BELEDİYELERDEN PEŞ PEŞE KRİTİK UYARILAR

Artan sıcaklıkların sağlık üzerinde oluşturabileceği risklere karşı Antalya'daki yerel yönetimler de harekete geçti. Konyaaltı Belediyesi, sıcaklığın en yoğun hissedildiği 11.00 ile 15.00 saatleri arasında saha personeline dinlenme izni verildiğini açıkladı.

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Çöl sıcakları bir şehri esir aldı: Hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıktı - Resim: 6

Belediye tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara, "Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın" çağrısı yapıldı.

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Çöl sıcakları bir şehri esir aldı: Hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıktı - Resim: 7

Benzer bir uyarı da Kepez Belediyesi'nden geldi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarını paylaşan belediye, hava sıcaklığının 44 dereceye, nem oranının ise yüzde 10 seviyelerine ulaşmasının beklendiğini belirterek ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu duyurdu.

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Çöl sıcakları bir şehri esir aldı: Hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıktı - Resim: 8

SAĞLIK RİSKLERİ ARTTI

Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00-15.00 arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgularken, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların aşırı sıcaklara karşı daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

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Çöl sıcakları bir şehri esir aldı: Hissedilen sıcaklık 44 dereceye çıktı - Resim: 9

Antalya'da etkisini sürdüren çöl sıcaklarının önümüzdeki günlerde de bunaltıcı seviyelerde devam etmesi bekleniyor.

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