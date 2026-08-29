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Kaynak: Haber Merkezi

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, çocukların okula başlama yaşının dikkat ve hareketlilik düzeyleri üzerinde sanılandan çok daha belirleyici olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, okula bir yıl geç başlayan çocukların dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri açısından dikkat çekici ölçüde daha düşük risk taşıdığı belirlendi. Elde edilen bulgulara göre, okula başlama yaşının bir yıl ertelenmesi, çocuklarda dikkatsizlik ve hiperaktivite görülme ihtimalini yüzde 73 oranında azaltıyor.

Araştırmacılar, özellikle belirtilerin “anormal” düzeye ulaşma ihtimalindeki düşüşe dikkat çekti. Bir yıllık ertelemenin, bu düzeydeki dikkat ve hareketlilik sorunlarının görülme olasılığını neredeyse tamamen ortadan kaldırdığı ifade edildi.

“ÇOCUK OKULA NE ZAMAN BAŞLAMALI?”

Bulgular, çocukların gelişimsel özellikleri ile okula başlama yaşı arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme getirirken, erken yaşta başlayan akademik ve sosyal beklentilerin çocukların davranışları üzerindeki etkisinin de değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Araştırmanın sonuçları, “Çocuk okula ne zaman başlamalı?” sorusunu yeniden tartışmaya açarken, yaş farkının özellikle dikkat ve hareketlilik gibi davranışsal özellikler üzerindeki etkisinin sanılandan daha büyük olabileceğini gösteriyor.