Galatasaray'da gösterdiği performansla beğenileri toplayan Marcao 2022-23 yaz transfer döneminde İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olmuştu.
Galatasaray'ın eski yıldızı Türkiye'ye geri mi dönüyor? Transfer sinyali gönderdi
Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giymiş olan yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönmeyi arzuladığını açıkladı. İşte detaylar…
Marcao kariyeriyle alakalı çok özel açıklamalarda bulundu.
"EĞER GALATASARAY İSTERSE..."
Jeremias Matra YouTube kanalında konuşan Marcao, "İlk seçeneğim, futbolu Brezilya'da bırakmak. Eğer olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da isterse." dedi.
"GALATASARAY HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YER"
Galatasaray'a transfer olduğu dönemi yorumlayan Brezilyalı stoper, "Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda. Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim.
İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı. Taraftarlar boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da iyi yönde değişti." sözlerini sarf etti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Brezilyalı yıldız, 2019 yılının Ocak ayında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. Marcao, gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelmeyi başarmıştı.
Deneyimli savunma oyuncusu Galatasaray formasıyla 141 maça çıktı ve bu süreçte 2 gol, 2 asistlik de skor katkısı sağladı.
SEZON RAKAMLARI
Sakatlıklarla boğuşan Marcao, bu sezon Sevilla formasıyla 13 maça çıkarken 1 de gol attı.
Deneyimli futbolcunun sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılması bekleniyor.