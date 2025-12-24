Demir eksikliği denilince akla ilk gelen sebzelerden biri olan ıspanak, vitamin ve mineral deposu olarak sofraların vazgeçilmezi haline geliyor. Özellikle kış aylarında bolca tüketilen bu yeşil yapraklı sebze, A, C, K vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve folik asit açısından oldukça zengin. Ispanak, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor, kemik sağlığını destekliyor ve kansızlık sorununa doğal bir çözüm sunuyor.

İçerdiği yüksek demir oranı sayesinde hemoglobin üretimini artırarak enerji seviyelerini yükseltiyor. Ayrıca antioksidan özellikleri ile kalp damar sağlığını koruyor, sindirimi kolaylaştırıyor ve cilt güzelliğine katkıda bulunuyor.

BİR TEPSİ ISPANAKLI BÖREK İÇİN NE KADAR ISPANAK GEREKİR?

Evde bir tepsi ıspanaklı börek hazırlamak isteyenler için en önemli soru, ne kadar ıspanak kullanılacağı oluyor. Genellikle standart bir fırın tepsisi için 1 ila 1,5 kilogram taze ıspanak yeterli geliyor. Pişerken büyük oranda hacim kaybeden ıspanak, doğrandıktan ve hafif kavrulduktan sonra iç harca dönüşüyor. Hazır yufka ile yapılan tariflerde 1 kilogram ıspanak bol içli bir börek için ideal olurken, el açması çeşitlerde biraz daha fazla kullanılabiliyor. Ispanağın suyunu iyice sıkmak, böreğin sulu olmaması için kritik önem taşıyor.

ISPANAK DOĞRU ŞEKİLDE NASIL TEMİZLENİR?

Ispanaklı börek yapmanın en zahmetli kısmı ıspanağın temizlenmesi olsa da doğru yöntemle bu iş oldukça kolaylaşıyor. Öncelikle ıspanakların köklerini kesin ve yaprakları ayırın. Büyük bir kaba soğuk su doldurun, içine yarım su bardağı elma sirkesi veya bir kaşık karbonat ekleyin. Ispanakları bu suda 20-30 dakika bekletin ki toprak ve kumlar dibine çöksün. Ardından yaprakları tek tek kontrol ederek akan su altında durulayın. Temizlenen ıspanakları süzgeçte kurutun veya salata kurutucusu kullanın.

ISPANAKLI BÖREKTE KIYMA KULLANILMALI MI?

Ispanaklı börek geleneksel olarak peynirli veya sade olarak yapılırken, kıyma eklenmesi lezzeti bir üst seviyeye taşıyor. Kıymalı ıspanaklı börek, protein açısından daha zengin hale geliyor ve et severler için vazgeçilmez bir seçenek oluyor. Soğanla kavrulmuş kıyma, ıspanağın ferah tadıyla mükemmel uyum sağlıyor. Ancak vejetaryenler veya hafif bir börek tercih edenler için kıymasız versiyon daha uygun. Her iki çeşit de Türk mutfağında yaygın olarak tüketiliyor ve damak zevkine göre seçim yapılabiliyor.

ISPANAKLI BÖREK HANGİ TÜRLERDE YAPILIR?

Ispanaklı börek, Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olarak birçok çeşitte karşımıza çıkıyor. En klasik olanı tepsi böreği olup hazır yufka veya el açması yufkayla kat kat hazırlanır. Çıtır börek sevenler için sigara böreği veya gül böreği şeklinde sarılan çeşitler tercih ediliyor. Kol böreği ve su böreği tarzında yumuşak dokulu olanlar da oldukça popüler. Ayrıca açık börek veya rulo börek olarak da yapılabiliyor. Her çeşit ıspanağın besleyici özelliklerini koruyarak sofralara lezzet katıyor.

GÜNDE NE KADAR ISPANAKLI BÖREK TÜKETİLMELİ VE ZARARLARI NELER?

Ispanaklı börek lezzetli olsa da yüksek kalorili bir yiyecek olduğundan porsiyon kontrolü önemli. Bir dilim ortalama 250-300 kalori içeriyor. Sağlıklı bireyler için günde 1-2 dilim yeterli olurken, diyet yapanlar haftada birkaç kez tüketmeli. Aşırı tüketimde yufkanın karbonhidrat ve yağ içeriği kilo alımına yol açabilir. Ispanağın oksalat maddesi nedeniyle böbrek taşı riski olanlar dikkatli olmalı. Ayrıca nitrat birikimi için ıspanağı uzun süre ısıtmadan tüketmek gerekiyor. Dengeli beslenmeyle birleştirildiğinde ıspanaklı börek hem keyifli hem de faydalı bir seçenek haline geliyor.