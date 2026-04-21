Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Totana kırsal mahallesi günlerdir cinsel saldırı iddiasıyla çalkalanıyor. İddialara göre; kendisini "şeyh" olarak gösteren Mehmet Latif Y., genç kız M.Y.'ye sistematik cinsel istismarda bulundu. Olay, M.Y.’nin aynı mahalleden olan ve İstanbul'da görev yapan polis ile resmi nikah kıyacağı süreçte ortaya çıktı.

Sözde imamın ifadesine ulaşan gazeteci Rojda Altıntaş, olayı sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı:

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Totana Mahallesi’nde bir çocuk istismarı dosyası var.

Dosyanın merkezinde çocuk G.Y., şüpheli koltuğunda ise köyde imamlık yapan Mehmet Latif Y. var.

G.Y. normalde İstanbul’da imam nikahı adı altında bir erkekle birlikte yaşamaya başlıyor. Diyarbakır’a gittiğinde ise Kulp’un Totana Mahallesi’nde, köyde “şeyh” diye tanındığı ileri sürülen Mehmet Latif Y. tarafından cinsel istismara uğruyor.

Soruşturma jandarmaya yapılan bir ihbarla başlıyor. İhbarda, Mehmet Latif Y.nin G.Y.’ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu, buna ilişkin ses ve görüntü kayıtları olduğu, köyde bu olayı konuşanların ise baskı altına alındığı ileri sürülüyor. Latif Y., 9 Nisan 2026’da Ayvalı Jandarma Karakol Komutanlığı’nda verdiği ilk ifadede G.Y.’yi tanıdığını söyledi ancak suçlamayı reddetti.

"ANCAK DOSYA BURADA KAPANMADI"

On gün sonra, 19 Nisan 2026’da Mehmet Latif Y. bu kez Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Bu defa ilk ifadesinden farklı konuştu. G.Y.’nin çocuk yaşta yapılan imam nikahını kendisinin kıydığını kabul etti. Aynı ifadede, ilk ifadesinde reddettiği cinsel istismarı da kabul etti.

Olayım 2025 yılının bahar ya da yaz aylarında yaşandığını söyledi.

Ancak ardından “rızayla oldu” savunması yaptı. Oysa dosyanın merkezinde bir çocuk var. Çocuk söz konusu olduğunda “rıza” savunması, istismar iddiasını ortadan kaldırmaz.

Dosyadaki en dikkat çekici delillerden biri çocuk G.Y.’nin çektiği video oldu. 18 Nisan 2026 tarihli video çözüm tutanağına göre G.Y., videoda ağlayarak konuşuyor.

Önünde Kur’an var. G.Y., Mehmet Latif Y.’ye Kürtçe seslenerek hayatının mahvolduğunu söylüyor.

Çocukluğundan beri “şeyhe” güvenildiğini, onun arkasından gidildiğini anlatıyor. Ardından şu cümleyi kuruyor.

“BEN İSTEYEREK YAPMADIM, RIZAM YOKTU”

G.Y., korktuğunu, kendisinden istenenleri bu yüzden yaptığını ve kendisine inanılmayacağını düşündüğünü anlatıyor. Şüpheli savcılıkta “rızayla oldu” diyor. G.Y. ise videoda ağlayarak “rızam yoktu” diyor. Dosyada G.Y.’nin beyanlarının değiştiği de görülüyor.