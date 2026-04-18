Peki CHP’nin 31 Mart 2024’te kazandığı belediyelerin kaçına operasyon düzenlendi?

CHP 32 il belediyesinden 6’sına operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlar kapsamında belediye başkanları gözaltına alındı veya tutuklandı.

İstanbul’da da CHP’nin kazandığı 26 belediyenin 12’sinde belediye başkanı tutuklandı, 2’sine kayyum atandı, 3 belediye ise AKP’ye geçti, son operasyonla Ataşehir Belediyesi Başkanı da gözaltına alındı.

CHP'Lİ 6 İLE OPERASYON

Uşak Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 11 kişi gözaltına alındı. Yalım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yalım’ın tutuklanmasıyla CHP’nin 2024’te kazandığı ve belediye başkanı operasyon sonucu gözaltına alınan veya tutuklanan il sayısı altıya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart 2025’te, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz 2025’te, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 8 Temmuz 2025’te, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 2 Mart 2026’da tutuklandı.

Karalar daha sonra tahliye edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise 5 Temmuz 2025’te gözaltına alındı, daha sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

EN FAZLA TUTUKLAMA İSTANBUL’DAKİ BELEDİYELERDE

CHP 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde İstanbul’daki 39 ilçenin 26’sını kazandı. CHP’nin en fazla operasyona maruz kalan ili de İstanbul oldu. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, CHP’nin İstanbul’da kazandığı 26 ilçenin 11’inde belediye başkanı tutuklandı. Ataşehir Belediyesi Başkanı Onursal Adıgüzel de gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde meclis çoğunluğu AKP’de olduğu için belediye doğrudan AKP’ye geçti.

Bayrampaşa’da da belediye başkanı Hasan Mutlu tutuklandıktan sonra iki meclis üyesi transfer edildi, bu belediyenin şu anda başkanvekili AKP’li İbrahim Akın oldu.

Beykoz’da da Özlem Vural CHP’den AKP’ye geçtiği için belediye AKP’ye geçmiş oldu.

Şişli ve Esenyurt belediyelerine operasyon sonrası doğrudan kayyım atandı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANAN İSTANBUL’DAKİ İLÇELER

Esenyurt, Beşiktaş, Beykoz, Şişli, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Şile, Beyoğlu, Bayrampaşa.

Bu ilçelerden sadece Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandıktan sonra tahliye edildi.

Diğer başkanların tamamı hâlâ tutuklu bulunuyor.

SON OPERASYON ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 kişi, "rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/256622 sayılı soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında “Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma ile İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.