Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ile Türkiye Varlık Fonunun 2024 senesi mali tabloları ve faaliyetleri ile ilgili denetim raporlarının görüşmeleri başladı. Komisyona, fon yönetiminden üst düzey yetkililer sunum yaparak bilgi verdi.

Görüşmeler öncesinde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Veli Ağbaba, sanal kumara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

“MEMLEKETİ KUMARHANEYE ÇEVİRDİLER”

Ağbaba, “Memleketi kumarhaneye çevirdiler. ‘Milli ve muhafazakarız’ diyorlar ya tombalaya, milli piyangoya ‘günah’ diyenler şimdi devlet eliyle memleketi kumarhaneye çevirdiler. Dünyanın en çok devlet eliyle kumar oynatan ülkesi Türkiye. Bunların dini, imanı dolar” ifadelerini kullandı.

“BU KURULUŞLAR YANDAŞ MEDYAYI FONLUYOR”

Ağbaba, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Bugün yaptığımız denetime bir denetim diyemeyiz. Bizi ve komisyonu da alet ediyorsunuz. Bu denetim değil denetimsizliktir. Hukuk devleti ilkeleriyle uyuşmayan, mali hesap verilebilirliği ihal eden, kamu harcamalarında TBMM denetim ilkesini ihlal eden, AYM kararlarının bağlayıcılığı ilkesini ihlal eden bir denetim raporu meşru değildir. Ayrıca bu şirketlerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri neden burada yok? Neden hiçbir zaman bu görüşmelere gelmiyorlar? Bizim milli kuruluşlarımız var örneğin Ziraat Bankası, Halkbankası gibi. 10 Kasım'da Akit gazetesinde Atatürk'le ilgili bir anma göremezsiniz, küfürden başka bir şey de göremezsiniz. Vakıfbank Akit'e ilan veriyor. Bunu neden başka gazetelere vermiyorsunuz? Bu gazeteleri siz bile okumuyorsunuz ama Türkiye'nin en çok okunan gazetelerine asla bunların ilanını görmezsiniz. Bu şirketler hiç kimsenin babasının çiftliği değil. Bunların itibarını korumak da başta sizin sonra hepimizin görevi. Ancak bu kuruluşlar yandaş medyayı fonluyor."