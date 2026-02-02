CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin kamuya ait otoyolları özelleştirme planına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, özelleştirme kapsamında fizibilite çalışması yapılan güzergahlardan birinin İstanbul-Ankara arasındaki 380 kilometrelik KGM Anadolu Otoyolu olduğuna dikkat çekti.

BİRİSİ 0,89 KURUŞ DİĞERİ 4,21 TL

Yapılan karşılaştırmaya göre, kamunun işlettiği bu otoyolda geçiş ücreti kilometre başına 0,89 TL iken, aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu'nda bu ücretin 4,21 TL olduğu ifade edildi.

YÜZDE 373'LÜK BİR ZAMMA KARŞILIK GELİYOR

Yavuzyılmaz, mevcut durumda 338 TL olan Anadolu Otoyolu geçiş ücretinin, hat özelleştirildiği takdirde kademeli olarak 1.600 TL'ye çıkabileceğini öngördü. Bu artış, yüzde 373'lük bir zamma karşılık geliyor.

CHP'li isim, bu durumu "vatandaşı soyma planı" olarak değerlendirdi.

'BUNUN ADI VATANDAŞI SOYMA PLANIDIR’

Yavuzyılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

AKP’nin özelleştirmek için fizibilite çalışması yaptırdığı kamuya ait otoyollar-1

Adı: KGM Anadolu Otoyolu

Güzergah: İstanbul-Ankara

Uzunluk: 380 km.

Geçiş ücreti: 338 TL

Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı %373

Peki nasıl?

2026 yılı itibariyle;

Karayolları 1.Bölge’deki, İstanbul-Ankara güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, Anadolu Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti:

Kilometre başına 0,89 TL

Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Otoyolu’nun araç geçiş ücreti:

Kilometre başına 4,21 TL

Aradaki fark 4 kat

Sonuç

KGM Anadolu Otoyolu özelleştirilirse;

Şu anda 338 TL olan araç geçiş ücretinin, kademe kademe 1.600 TL’ye kadar yolu var demek!

Bu da %373’e kadar zam demek!

Bunun adı vatandaşı soyma planıdır!