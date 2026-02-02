Almanya’nın önde gelen siyasetçilerinden, eski Federal Meclis Başkanı Rita Süssmuth 89 yaşında hayatını kaybetti.

Süssmuth’un ölümü, Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner tarafından duyuruldu.

Wuppertal’da 17 Şubat 1937’de doğan Rita Süssmuth, Roma Dilleri, Tarih ve Eğitim Bilimleri alanında eğitim aldı. Akademisyenlik kariyerinin ardından 1981 yılında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinde siyasete atıldı.

EN UZUN SÜRELİ MECLİS BAŞKANLIKLARINDAN BİRİNE İMZA ATMIŞTI

1985-1988 yılları arasında Gençlik, Aile, Kadın ve Sağlık Bakanı olarak görev yapan Süssmuth, 1988 yılında Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Başkanı seçildi. Bu görevini 1998 yılına kadar sürdürerek, Almanya’daki en uzun süreli meclis başkanlıklarından birine imza attı.

Siyasi yaşamı boyunca kadın hakları, eğitim ve sağlık alanında aktif çalışmalar yürüten Süssmuth, özellikle AIDS konusunda önleyici kampanyalarıyla tanındı. Geçtiğimiz yıllarda meme kanseri teşhisi konulan Süssmuth’un hastalıkla mücadelesi kamuoyuna yansımıştı.