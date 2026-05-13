Eskişehir'in CHP'li Sivrihisar Belediyesi, Belediye Başkanı Habil Dökmeci’ye yönelik saldırı girişiminde bulunmak amacıyla belediye binasına gelen ve daha önce Dökmeci'ye karşı tehdit ve hakaret suçlarından ceza aldığı bilinen H.A. isimli şahsın, belediye binasında çıkan arbede sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş’ı yaraladığını belirtti.

Olayın ardından gerekli sağlık müdahalelerinin derhal yapıldığı, Başkan Yardımcısı Mehmet Taş’ın tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili hukuki sürecin ivedilikle başlatıldığı, şüpheli hakkında hem belediye hem de Mehmet Taş tarafından ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulduğu, şüphelinin ifade sürecinin Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Kamu hizmetinin yürütüldüğü belediye binalarında şiddet, tehdit ve saldırı girişimlerinin kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, Sivrihisar’da huzur ortamını bozmaya yönelik her türlü hukuka aykırı girişimin karşısında olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Demokratik toplum düzeninde çözüm yolu, tehdit, baskı ve şiddet değil, hukuk ve meşru zemindir. İnsanların can güvenliğini tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve kamu görevlilerine yönelik saldırı gerçekleştiren kişiler hakkında hukuk devletinin gereğinin eksiksiz şekilde yerine getirileceğine olan inancımız tamdır. Bizler hukuka güveniyoruz. Aynı zamanda, hukuk devletinin korunabilmesi adına hukuka güvenmek zorunda olduğumuzu da özellikle ifade ediyoruz" denildi.

CHP'Lİ ARSLAN: SÖYLEMİŞTİK

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, saldırıyla ilgili "Söylemiştik" başlığıyla bir açıklama yaptı. Arslan, mesajında şunları belirtti:

"Sivrihisar Belediye Başkanımız Habil Dökmeci’ye yönelik gerçekleştirilen saldırı teşebbüsünü en sert bir şekilde kınıyorum.

Uzun süredir tehdit altında bulunan Sayın Başkan ve ailesine yönelik süreçte, 11.03.2026 tarihinde Sivrihisar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bugünkü eylemi de gerçekleştiren saldırgan hakkında yapılan tutuklama talebinin reddedilmiş olması; bugün yaşanan vahim olayın ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkça göstermiştir.

Hukuki tedbirlerin zamanında alınmaması, kamu görevi yapan kişilerin güvenliğini ve toplum huzurunu doğrudan tehlikeye atmaktadır.

Sayın Habil Dökmeci’ye, saldırı sırasında yaralanan Başkan Yardımcımız Mehmet Taş’a ve Sivrihisar halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Habil Başkan ve ekip arkadaşları da Sivrihisar halkımız da yalnız değildir."

ÖZGÜR ÖZEL "ALNINI KARIŞLARIZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin tehdit edildiğini söylemişti. 8 Mart'ta Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci'yi ziyaret ettikten sonra belediye önünde konuşma yapan Özel, Dökmeci'nin, başkanlığı kazandığı günden itibaren Sivrihisar Belediyesi'nin malını, mülkünü, Sivrihisarlının menfaatini, kendi ailesinin malı gibi koruduğunu anlatmıştı.

Dökmeci'nin, önceki belediye başkanları döneminde yaşanan usulsüzlüklere sessiz kalmadığını vurgulayan Özel, "Başkan bunlara sessiz kalmadığı için de tehditler, birtakım çirkinlikler olmuş. Buradan sayın başkanı tehdit edenlere diyoruz ki Habil Bey öyle herhangi birisi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin belediye başkanıdır. Ona yan bakanın alnını karışlarız" diye konuşmuştu.