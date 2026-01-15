Milli Eğitim Bakanlığı'nın karne yerine, Atatürk'ün ve Gençliğe Hitabe'nin bulunmadığı ''Öğrenci Gelişim Raporu'' verecek olması vatandaşın yoğun tepkisini çekti. Tepkilere karşılıksız kalmayan CHP Ankara İl Örgütü Bakanlık binasının önünde basın açıklaması yaparak yapılan değişikliği protesto etti. Yapılan eyleme parti üyelerinin yanı sıra çok sayıda genç de katıldı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol yaptığı konuşmada, "Atatürk'ü silmelerine izin vermeyeceğiz. Belki Atatürk yerine Abdülhamit fotoğrafı meraklıları var. Belki Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı meraklıları var. Ama üzgünüz bu izni onlara vermeyeceğiz" dedi.

İSTİKLAL MÜCADELESİNİ SİLME GİRİŞİMİDİR

Basın açıklamasında önemli ayrıntıları paylaşan CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, yapılanın sadece bir karne değişikliği olmadığını, Atatürk'ün ve İstiklal mücadelesinin sessizce silinme girişimi olduğunu nitelendirdi.

Bozkurt yaptığı konuşmada, "Atatürk’ün ismini, sembollerini ve kurucu metinlerini görünmez kılmaya çalıştığınızın farkındayız. Çünkü Atatürk’ün temsil ettiği eşit yurttaşlık fikri sizi rahatsız ediyor. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması sizi rahatsız ediyor. Gençliğin söz söylemesi, itiraz etmesi, hesap sorması sizi korkutuyor" açıklamasını yaptı.

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME RAPORU PEDAGOJİK BELGE DEĞİLDİR

Halkçı Liseliler Genel Başkanı Sude Ulusan, Öğrenci Değerlendirme Raporu dedikleri şey pedagojik bir geçerliğinin olmadığını belirterek, rejimin kağıda dökülmüş hali olduğunu vurguladı. Ulusan, "Buradan Milliyetin Bakanlığı'na açıkça söylüyoruz; Atatürk'ü silemezsiniz, İstiklal Marşı'nı silemezsiniz, Cumhuriyeti çocuklarının hayatından çıkartamazsınız. Çünkü her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi.