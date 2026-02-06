CHP Genel Başkan Sezgin Tanrıkulu'nun 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili sözlerine Tanju Özcan'dan imalı bir paylaşım geldi. Özcan sosyal medya hesabından, "Çok boş konuşuyorsun TR705" paylaşımı yaptı.

Tanju Özcan'ın paylaşımı CHP'de parti içi tartışma alevlendi. CHP eski PM üyesi Ali Haydar Fırat TV100'de katıldığı bir programda Özcan'a ilişkin "Partide katlanılabilir durumu kalmamıştır" değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin her isimden büyük olduğunu belirten Fırat, "Partiyi korumak herkesin, hepimizin görevidir. Bu çerçeve baktığımızda Tanju Özcan ile ilgili o kadar çok şey sineye çekildi ki artık katlanılabilir durumu kalmadı. Eski Genel Başkan'a partinin yönetimine, politikalarına neler söyledi" açıklamasını yaptı.

Partinin genel başkan yardımcısının ajanlıkla suçlanamayacağını dile getiren Fırat, "Bu net bir biçimde disiplin suçudur. Partinin tüzüğü bunu gerektirir" dedi.

Partinin politikaları ve isimlerin eleştirilmesini doğal olduğunu söyleyen Fırat, "Kendi fikrinizi söylersiniz ama Genel Başkan Yardımcısına ajansın, boş konuşuyorsun gibi söylemleri bir de kamuoyunda yaparsanız bu aynı zamanda bir kaç suçun işlenmesidir" dedi.

Genel Merkezi uyardı

Fırat son olarak, "Eğer parti yönetimi bu tip süreçlerle ilgili olarak ciddi bir biçimde partiyi bir araya getirip toplayamazsa, herkes rahatça birbirine hakaret ederse kurumsal saygınlığın kalmayacağını ve partinin dağılır" uyarısını yaptı.