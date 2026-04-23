Sorunlarla iliği kapsamlı çalışmalar yapan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomi ve beraberindeki istihdam sorununun yeni evliliklerin olmamasındaki en önemli etken olduğunu aynı nedenin boşanmalarda da görüldüğünü söyledi. AKP iktidarının Türkiye’de liyakat sistemini alt üst etmesi nedeniyle gençlerin istidamdan uzaklaştığını da belirten Süleyman Bülbül, “Geniş işsizlik tanımına bakıldığında üniversite mezunu gençlerimiz iş bulamadığı için ev de oturmak zorunda kalıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘ev gençleri’ tanımından duyduğu rahatsızlığı ve sıkıntıyı dile getiriyor ama gençlerin evlenmesi konusunda en önemli şart olan istihdam konusunda yaşanan sorunun nasıl çözüleceğini anlatmıyor maalesef” dedi.

Gençlerin evlenememesi ve boşanmaların artmasının temel nedeninin ekonomik koşullar olduğunu anlatan Süleyman Bülbül şunları, söyledi:

“Türkiye’de geçmiş yıllarda gençler ekonomik sorunları olmasına rağmen ‘iki gönül bir olunca samanlık seyran olur’ der evlenirlerdi. Ekonomik koşullar, Türkiye’de öncelikle bu geleneği ortadan kaldırdı. İnsanımız evlenmekten uzak durur noktaya geldi. Türk insanı 2018 yılına kadar davet edildiği düğünlerde evlenen gençlere çeyrek altın takarken bugün 1 buçuk gram gümüşü zor takıyor. Gelinen nokta ekonomik olarak burası. Üniversite mezunlarımızın yüzde 90’a varan oranı işsiz durumda. ‘İmkânım olsa yurt dışına giderim’ diyenlerin sayısı yüzde 70. Gelinen nokta da artık gençlerimiz Türkiye’den kopuyor.”

Geçmiş yıllarda hukuk fakültesini bitiren bir gencin 21 yaşında mesleğe başladığını ve avukat olduğunu kaydeden Süleyman Bülbül, “Bir gencin 21 yaşında avukat olması artık kolay değil ülkemizde. Hukuk Mesleğine giriş sınavlarındaki başarı ise sadece yüzde 27. 2023 seçimlerinde bu iktidar ‘mülakatı kaldıracağız’ dedi. Bugün bakıyoruz kamuya memur olarak giriş yapılan sınavlardan 95 alan bir kişi mülakatta eleniyor, öte yandan 59 alan kişi işe giriyor. Bununla anlatmak istediğim; liyakat ortadan kalkınca istihdam geriliyor, sonuçta başka sosyal problemlerin temeli atılmış oluyor” diye konuştu.

Evlenme yaşının gün geçtikçe yükselmesinin temel nedenlerinin başında da ekonomik sorunlar geldiğine dikkat çeken Süleyman Bülbül, “Mimarlık mesleğini seçen gençleri düşünelim. Karı koca mimar. 35 bin liraya ancak iş bulabiliyorlar. Toplam 70 bin lira ellerine geçecek. Bu genç çift büyükşehirlerde yaşasa 40 bin lira kira ödeyecek en azından. Bir maaş ev kirasına gidecek, diğer maaşla geçinmeye çalışacaklar. Bu gençler evlenip, çocuk yapabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Boşanmaların ekonomik sebeplerden kaynaklandığını dile getiren Süleyman Bülbül, “Gençler her şeye rağmen evleniyor, çocuk yapamıyor, nedeni ise çocuğun eğitim ve sağlık masraflarını nasıl karşılayacaklarını görüyorlar. Ardından yaşam standartları da düşerse bu sefer ayrılıyorlar. Boşanmaların çok büyük bir kısmın nedeni ekonomik sorunlar” dedi.

Gençlerin iş arama çabalarının da sınırlı sonuç verdiğini vurgulayan Süleyman Bülbül, şunları ifade etti:

“İş bulamayan gençler ise bu sefer Kocaeli, Mersin gibi illere göç etmeye başladı. Ege Bölgesi’nde artık İzmir göç alan bir şehir değil. Sanayi bölgeleri göç alıyor. Buraya gelen işsiz gençler ise hemen iş bulamıyor. Sanayide daralma olduğu için iş bulmakta zorlanıyor. Ekonomide yaşanan sorunlar geçlerimizi ve ailelerimizi çok olumsuz etkiliyor. İş bulamayan geçler evlenemiyor, bu sefer de yurt dışına gidiyor. Türkiye’de Alman Lisesi’nden 2018 yılında mezun olan gençlerin 124’ünden 100 öğrenci Türkiye’de kalıp, 24’ü Almanya’ya giderken bugün ise 24’ü Türkiye’de kalıyor, 100’ü Almanya’ya gidiyor. Beyin göçü ve geçtiğimiz günlerde okullarda yaşanan şiddet tüm bu yaşadığımız sürecin sonucu olarak karşımıza çıkıyor.”