Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı binası taşlı saldırının hedefi oldu. Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, olayın yalnızca bireysel bir saldırı olarak değerlendirilemeyeceği savunuldu.

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının uzun süredir sürdürülen kutuplaştırıcı siyaset dili ve nefret söylemlerinin sonucu olduğu öne sürüldü. Parti yetkilileri, yaşanan saldırıya ilişkin 28 Nisan’da saat 13.00’te basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Keçiören İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, söz konusu saldırının "münferit" olmadığını ifade ederek sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Keçiören İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırı asla münferit değildir. Bu saldırı; yıllardır bilinçli biçimde körüklenen nefret dilinin, kutuplaştırma siyasetinin ve hedef göstermenin doğrudan sonucudur.

Bu ülkenin siyasetini zehirleyenler, toplumu ayrıştırarak kendine alan açanlar ve bu dili meşrulaştıranlar, bugün yaşananların siyasi sorumluluğundan kaçamaz.

Biz bu karanlık anlayışı da, arkasındaki iradeyi de çok iyi tanıyoruz.

Demokratik siyaseti baskıyla sindirebileceğini sananlara, korku iklimi yaratarak geri adım attıracağını düşünenlere buradan açıkça söylüyoruz:

YILDIRAMACAKSINIZ!

Ne korkarız ne geri çekiliriz.

Örgütümüzle birlikte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde; halkın iradesine, hukuka, adalete, demokrasiye ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya; bu kirli düzene, baskıya ve nefret siyasetine karşı mücadelemizi daha da büyüterek sürdürmeye kararlıyız.

Bizi yıldıramayacaksınız. Örgütlü mücadelemizi susturamayacaksınız."