Usta sanatçı Müjdat Gezen’in yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşturduğu efsanevi Gırgıriye müzikalinin son gösteriminde talihsiz bir olay yaşandı. Sahnelendiği akşamlar yoğun ilgi gören oyunda, bir izleyicinin sergilediği uygunsuz tavırlar ve yüksek sesli müdahaleleri, hem oyuncuların performansını hem de diğer seyircilerin seyir zevkini baltaladı. Sahnedeki ustalara rağmen devam eden bu "sabotaj" girişimi, sanat camiasında büyük yankı uyandırdı.

"CEHALET VE GÖRGÜSÜZLÜĞÜN KANITI"

Yaşanan bu olaylara tepkisiz kalmayan ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Sahne arkasındaki onlarca insanın emeğinin bir kişi tarafından hiçe sayıldığını belirten Ertem, durumu "hoyratlık" olarak nitelendirdi.

Ertem, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yine bir kendini bilmezin hoyratlığı yüzünden, yüzlerce insanın gecesi zehir olmuş. Emek veren sanatçılar, izlemeye gelen seyirciler, sahne arkasında çalışan onlarca insan... Hepsinin hakkına girilmiş. Karşısında yıllarını sahneye vermiş Müjdat Gezen gibi ustalar var. Sen ise 'beni görün, beni duyun' diye koca salonu sabote ediyorsun. Bu sadece saygısızlık değil; cehaletin, görgüsüzlüğün ve arsızlığın kanıtıdır."

CEYLAN ERTEM: "HERKES KENDİNİ BAŞROL SANIYOR"

Sanatçı, açıklamasının devamında günümüz izleyici profilindeki değişime ve "nezaket" kaybına dikkat çekti. Tiyatro ve konser adabının unutulduğunu vurgulayan Ertem, toplumsal bir eleştiride bulunarak, "Tiyatroda nasıl susulacağını bilmeyen, bulunduğu yerde sadece kendini önemseyen bir topluluk yaratıldı. Herkes kendini başrol sanıyor arkadaş!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ertem’in bu çıkışı, kısa sürede binlerce beğeni ve destek yorumu alırken; sanatseverler, sahnelerin kutsallığının korunması adına benzer durumlara karşı daha kararlı durulması çağrısında bulundu.