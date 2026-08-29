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Kaynak: Haber Merkezi

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, özel hayatıyla gündeme geldi.

Yaklaşık 2,5 yıldır radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşayan Düvenci, ilişkisini evlilikle taçlandırdı.

NİKAH İÇİN STOCKHOLM’Ü TERCİH ETTİLER

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, nikah için Türkiye yerine İsveç’in başkenti Stockholm’ü tercih etti.

İlişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı seçen çift, Stockholm’de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Düvenci ve Mete’nin evlilik kararı magazin gündeminde dikkat çekti.

Çift, nikah töreninden paylaştıkları samimi karelerle mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

DÜVENCİ ARADIĞI MUTLULUĞU GÜÇLÜ METE’DE BULDU

Ceyda Düvenci, meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıl süren evliliğini 2023 yılında noktalamıştı.

Bir süre sonra Güçlü Mete ile ilişki yaşamaya başlayan Düvenci, yaklaşık 2,5 yıllık birlikteliğin ardından nikah masasına oturdu.

MUTLULUKLARI KARELERE YANSIDI

Stockholm’de gerçekleşen nikahtan yansıyan fotoğraflarda Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluğu dikkat çekti.

Çiftin sade ve samimi töreni, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.