Türk Kızılay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Genç Kızılay Akademi Gençlik ve Aile Araştırma Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

“YAŞLANMADAN ZENGİNLEŞMEMİZ LAZIM”

Cevdet Yılmaz Aile Yılı’na değinerek, genç nüfusun son dönemlerde azalmasına değinerek, “Çok daha geç yaşlarda evlenmeye başladı gençlerimiz ve bu da çocuk sayısını azaltıyor. Nüfus niye azalıyor diye baktığımızda en önemli sebep belki bu. İnsanlar daha geç evlendiği için, daha geç yaşta evlenenler geçmişte de çok fazla sayıda çocuk sahibi olamıyorlardı” dedi.

Bir toplumun hem yaşlı hem yoksul konumuna düşmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu tam bir felaket. Yaşlanmadan zenginleşmemiz lazım. Nüfusumuz hala gençken, hala dinamikken kalkınma süreçlerini, gelişme süreçlerini tamamlayıp güçlü, çok daha müreffeh bir toplum haline gelmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

Cevdet Yılmaz iki yıl arayla aynı sözleri söylemesi dikkat çekti. Yılmaz 2024 yılında katıldığı bir programda "Hem yaşlı hem yoksulsanız bu tam bir felaket senaryosu. Yaşlanmadan zenginleşirseniz, bu süreçleri daha kolay yönetebilirsiniz" demişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğu 2018 yılında da Yılmaz, “Yaşlanmadan zengin bir toplum olmayı başaracağız” ifadelerini kullanmıştı.