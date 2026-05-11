Barış Boyun ve Binali Camgöz'den ortak suikast: Böyle öldürtmüşler

Suikastın başarısındaki en büyük etkenin, Vukotic'in en yakınındaki isim olan şoförü Emre Karaağaç'ın saf değiştirmesi olduğu değerlendirildi. Karaağaç, Vukotic'in takiplere karşı hassas olması nedeniyle içeriden bilgi sağlamış ve GPS yerleştirilmesine imkan tanımış olabilirdi. Saldırıdan sonra kendisini korsan taksici olarak tanıtan Karaağaç'ın, mesajlaşma uygulamalarını sildiği ve plakaları sökerek saklamaya çalıştığı tespit edildi.

SON SÖZÜ "ÖLÜLERİNİZİ NEREYE GÖMÜYORSUNUZ" OLDU

Örgüt yöneticisi Radoje Zivkovic'in telefonundan çıkan veriler suikastın dijital günlüğü niteliğindeydi. Cihaz yerleştirilmeden bir gün önce takip cihazlarının ekran görüntüleri alınmış, Vukotic'in aracının Kadıköy, Küçükçekmece ve Şişli'deki anlık konumları haritalanmıştı. İnfazın gerçekleştiği 8 Eylül günü Vukotic, eşine "Hazırlan, eşyaları topla buradan gidiyoruz" diyerek aslında bir kaçış hazırlığındaydı.