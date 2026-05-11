Karadağ'daki Podgoritsa Cezaevi'nin L1 koğuşunda bir araya gelen İzmirli çete lideri Binali Camgöz ile Kavac örgütünün kilit isimlerinin, koğuşta ele geçirilen gizli telefonlar üzerinden infaz planını yönettikleri deşifre edildi.
Barış Boyun ve Binali Camgöz'den ortak suikast: Böyle öldürtmüşler
İstanbul'da 4 yıl önce Jovan Vukotic'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dosyadaki şüpheliler arasına Boyunlar Silahlı Suç Örgütü elebaşı Barış Boyun, Camgöz çetesi elebaşı Binali Deniz Camgöz'ün eklendiği belirlendi. Öte yandan suikastin nasıl planlandığı da anlaşıldı.
Planın başarısında, Vukotic'in takiplere karşı hassas olması nedeniyle içeriden bilgi sağlayan şoför Emre Karaağaç'ın saf değiştirmesinin kilit rol oynadığı değerlendirilirken; Vukotic'in infazdan dakikalar önce "Ölülerinizi nereye gömüyorsunuz?" sorusu son sözleri oldu. Cinayetten 10 gün sonra bir mail adresinden gelen gizli ihbar, suikastın arkasındaki Kavac örgütünü ve İstanbul'da saklanan kilit isimleri tek tek deşifre ederek operasyonun genişletilmesini sağladı.
Sırp organize suç dünyasının İstanbul'daki hesaplaşması olarak bilinen Kavac ve Skaljari çeteleri arasındaki düşmanlık, 2014 yılında İspanya'nın Valencia kentinde kaybolan 200 kilogramlık kokain sevkiyatıyla başladı. Eskiden müttefik olan bu iki grup, uyuşturucu trafiğinin tek hakimi olmak için birbirlerine savaş ilan etti ve o tarihten bu yana Avrupa'nın pek çok kentinde onlarca infaz gerçekleştirdi.
Kavac örgütü lideri Radoje Zvicer, 2020 yılında Ukrayna'da uğradığı suikast girişiminden sorumlu tuttuğu Skaljari lideri Jovan Vukotic'i ortadan kaldırmak için Türkiye'de kapsamlı bir operasyon planladı. İstanbul Şişli'de 8 Eylül 2022'de gerçekleştirilen infazın ardından SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyası, Sırp Kavac çetesi ile Türkiye'deki yerel suç örgütleri arasındaki kirli iş birliğini ve bilinmeyen ayrıntılarını ortaya çıkardı.
BOYUN VE CAMGÖZLER'İN LİDERİNE MÜBEBBET HAPİS İSTEMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli daha önce de Boyun çetesinin birçok soruşturmasını yöneten ve çete tarafından suikast talimatı da verilen Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Hasan Ceyhun'un 14 Mayıs'ta hazırlanan ek iddianamede şüpheli 6 kişi yer aldı. Kavac çetesinin iki yöneticisinin öldürülmesi hakkında planlama ve talimat verme aşamalarında yer alan Ayhan Arslan, Barış Boyun, Binali Deniz Camgöz, Faruk Erik, Radoje Zvicer ve Vladimir Bakoc'ın cezalandırılmasını talep edildi.
Türkiye'de işledikleri suçlar sebebiyle yeni nesil mafya yapılanması olarak bilinen Boyunlar çetesi lideri Barış Boyun ve Camgöz çetesi lideri Binali Camgöz'e işledikleri "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçlar sebebiyle müebbet ve ek hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Jovan Vukotic'in ve onun sağ kolu olarak bilinen Risto Mijanovic'in ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı.
CEZAEVİ DOSTLUĞUYLA KANLI PAZARLIK
Soruşturma dosyasındaki tespitler, yerel bir çetenin uluslararası bir infazı neden üstlendiğini de ortaya koydu.
Karadağ'da iade edilmek üzere tutuklu bulunan İzmir merkezli çete lideri Binali Camgöz'ün, Podgoritsa Cezaevi'nin L1 odasında Kavac örgütünün kilit isimleri Vidoje Stanisic, Predrag Mirotic, Aleksandar Veljonic, Aleksandar Durdevac ve Igor Masanovic ile aynı koğuşu paylaştığı belirlendi.
Sabah'ın haberine göre, 27 Ekim 2022'de koğuşta yapılan aramada ele geçirilen 2 adet cep telefonu ve sim kartlar, infaz emrinin ve takibinin bu cezaevi dostluğu üzerinden dijital kanallarla yönetildiğini kanıtladı Bu iş birliği kapsamında Kavac çetesi, Vukotic'in infazı için Türkiye'de etkin olan Barış Boyun ve Binali Camgöz liderliğindeki suç örgütleriyle el sıkıştı.
VUKOTİÇ'İ ÖLDÜRÜLMESİNDE GPS TAKİBİ VE BİLGİLERİ ŞOFÖR MÜ SIZDIRDI?
Suikast timinin hedefini aylar süren dijital takiple nasıl çembere aldığı teknik verilerle belgelendi. Hedef Vukotic'in kullandığı araç bagaj döşemesinin altına ve aracın dış altına gizlenen 3 farklı GPS cihazı ile adım adım izlendi.
Soruşturma birimleri, bagaja yerleştirilen cihaza şoförün müdahalesi olmadan ulaşılamayacağını belirterek, suikastın içeriden destekle kolaylaştırılmış olabileceğini dikkat çekti.
Suikastın başarısındaki en büyük etkenin, Vukotic'in en yakınındaki isim olan şoförü Emre Karaağaç'ın saf değiştirmesi olduğu değerlendirildi. Karaağaç, Vukotic'in takiplere karşı hassas olması nedeniyle içeriden bilgi sağlamış ve GPS yerleştirilmesine imkan tanımış olabilirdi. Saldırıdan sonra kendisini korsan taksici olarak tanıtan Karaağaç'ın, mesajlaşma uygulamalarını sildiği ve plakaları sökerek saklamaya çalıştığı tespit edildi.
SON SÖZÜ "ÖLÜLERİNİZİ NEREYE GÖMÜYORSUNUZ" OLDU
Örgüt yöneticisi Radoje Zivkovic'in telefonundan çıkan veriler suikastın dijital günlüğü niteliğindeydi. Cihaz yerleştirilmeden bir gün önce takip cihazlarının ekran görüntüleri alınmış, Vukotic'in aracının Kadıköy, Küçükçekmece ve Şişli'deki anlık konumları haritalanmıştı. İnfazın gerçekleştiği 8 Eylül günü Vukotic, eşine "Hazırlan, eşyaları topla buradan gidiyoruz" diyerek aslında bir kaçış hazırlığındaydı.
Şoför Karaağaç'ın ifadesine göre, suikasttan dakikalar önce trafikteki son diyalogda Vukotic, aniden konuyu değiştirerek Karaağaç'a "Siz ölülerinizi ne yapıyorsunuz, nereye gömüyorsunuz?" diye sormuş, bu sorudan kısa süre sonra motorlu saldırganlar yaylım ateşine başlamıştı.
SALDIRI SONRASI GİZLİ İHBAR KARŞI ÇETEYİ ORTAYA ÇIKARDI
Saldırıdan hemen sonra mermi sesleri kesilince, kimliği belirsiz bir kişi ağır yaralı Vukotic'in yanına sokularak cep telefonuyla video çektiği görgü tanıklarınca anlatıldı. Bu olayın infazın tamamlandığını azmettiricilere kanıtlamak amacıyla kayıt yaptığı değerlendirildi.
Cinayetten 10 gün sonra bir mail adresinden gelen gizli ihbar ise soruşturmayı derinleştirdi. İhbarda suikastın arkasında Kavac örgütünün olduğu, Radoje Zivkovic'in İstanbul'da saklandığı ve ona Murat Polat, Ayşe Sipahi ile Asiye Yüksel'in yardım ettiği bilgisi yer alıyordu. Bu somut bilgiler, "Mario" lakaplı Zivkovic ve diğer kilit isimlerin operasyonla Beykoz'da yakalanmasını sağladı.
RİSTO MİJANOVİC CİNAYETİNDE 'TADİLATLI' GİZLEME
Ek iddianame de ayrıca Skaljari üyesi Ali MATIC ismini kullanan Risto Mijanovic'in infazına dair detaylara yer verildi. 11 Eylül 2020'de kaçırılan ve 10 Kasım 2020'de öldürüldüğü düşünülen Mijanovic'in işkence gördüğü anlara ait fotoğraflar, Zivkovic'ten ele geçirilen flash bellekte bulundu. Cansız bedeni villa bahçesine gömülen adamın ardından, delilleri yok etmek için villada tadilat adı altında büyük bir temizlik operasyonu yapıldı.
İşkence odasının duvarları aynayla kaplanmış, fayanslar değiştirilmiş ve cesedin gömülü olduğu havuz yapısı yıkılarak yerine sauna inşa edilmişti. Cesedi başka yere taşımak ve yerini kamufle etmek amacıyla villadan 13 kamyon dolusu toprak Sarıyer'deki hafriyat alanına dökülerek deliller karartıldı.
KİM NE KADAR CEZA ALDI?
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Şubat 2025'te görülen davanın karar duruşmasında ceza yağdı. Mahkeme heyeti, Kavac örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'i, hem Risto Mijanovic hem de Jovan Vukotic'e yönelik "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez müebbet hapse çarptırırken örgüt kurma ve sahtecilik suçlarından da ek hapis cezası verdi.
Mijanovic'in işkence gördüğü villanın sahibi Zeljko Bojanic "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis alırken, Vukotic suikastının tetiğini çeken ve motosikleti kullanan Yakup Doğan ve Emircan Sümer de müebbet hapse mahkum edildi.
Suikast hazırlığında takip ve lojistik destek sağlayan Furkan Yeşil, Elanur Tuna, Esat Candan ve Erdi Ertan ise "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 7'şer ay hapis cezası verildi.